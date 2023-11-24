AB, Ürdün ile birlikte Orta Doğu barışı konulu toplantı düzenleyecek

Avrupa Birliği (AB), İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenecek olan 'Orta Doğu barışı' konulu toplantıya Ürdün ile eş başkanlık yapacağını duyurdu. Toplantıda, Gazze'deki durumun ele alınması ve Orta Doğu'da kalıcı barış için ortak yaklaşımın belirlenmesi amaçlanıyor.

Avrupa Birliği (AB), 27 Kasım'da İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenecek "Orta Doğu barışı" konulu toplantıya Ürdün ile eş başkanlık yapacağını duyurdu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Akdeniz için Birlik (AiB)" bakanlar toplantısına Borrell'in, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safedi ile eş başkanlık edeceği bildirildi.

Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) diplomatik misyonlarının da toplantıya davet edildiğinin belirtildiği açıklamada, Gazze'deki mevcut durumun ele alınacağı ve Orta Doğu'da kalıcı barış için ortak yaklaşım ortaya konulmasının amaçlandığı kaydedildi.

Açıklamada, AB, Arap Birliği, Suudi Arabistan, Mısır ve Ürdün'ün eylülde Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulunun yapıldığı New York'ta başlattığı, İsrail ile Filistin'in anlaşmaya vardıklarında elde edecekleri kazanımları en üst seviyeye çıkararak barışı teşvik etmeyi amaçlayan "Barış Günü Çabası" isimli ortak girişimine atıfta bulunuldu.

Söz konusu girişimin iki devletli çözüm yolunda ilk adımları attığı kaydedildi.

AiB, AB'nin 27 üyesine ek olarak, Türkiye, İsrail, Filistin, Ürdün, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Karadağ, Arnavutluk, Monako, Fas, Tunus, Cezayir, Mısır, Lübnan ve Moritanya'dan oluşuyor.

Borrell'in ofisinden daha önce yapılan açıklamada "Hem AB için hem İsrail hem de Filistin için sürdürülebilir barış, güvenlik ve refaha giden tek yol iki devletli çözümdür. Uluslararası toplumun bunu mümkün kılmak için ciddi şekilde harekete geçme görevi vardır." ifadeleri kullanılmıştı.