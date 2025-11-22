Haberler

AB Ülkelerinden ABD'nin Ukrayna Planına Destek ve Eleştiriler

Güncelleme:
Avrupa Birliği ve Ukrayna'yı destekleyen ülkeler, ABD'nin Ukrayna'da savaşı sona erdirmeyi amaçlayan 28 maddelik planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda barış için iş birliği vurgusu yapıldı ve önerilen planın gözden geçirilmesi gereken yönleri olduğu ifade edildi.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ve Ukrayna'yı destekleyen diğer ülkeler tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Ukrayna'da savaşı sonlandırmaya yönelik 28 maddelik planı mevcut haline ilişkin, "Taslağın ek çalışmalar gerektirecek bir temel oluşturduğuna inanıyoruz. Sınırların zorla değiştirilmemesi gerektiği ilkesi konusunda net bir tavrımız var" denildi.

Avrupalı ülkelerden ve Ukrayna'yı destekleyen diğer ülkelerden yetkililer, Güney Afrika'daki G20 Zirvesi'nde ABD'nin Rusya- Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeyi amaçlayan 28 maddelik planına ilişkin görüşme gerçekleştirdi. Ukrayna destekçisi Avrupa ülkelerinin liderleri görüşmede ABD'nin 28 maddelik barış planına verilecek cevaba ve kendi önerilerine ilişkin başlıkları ele aldı. Önce G20 zirvesine katılan Almanya, İngiltere ve Fransa'dan oluşan "Avrupa Üçlüsü" (E3) ülkelerinin liderleri Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer bir araya geldi. Söz konusu toplantıya ilişkin Merz, Macron ve Starmer birlikte oldukları toplantıdan bir fotoğrafı sosyal medya üzerinden paylaşarak, "Dostlar, ortaklar, müttefikler Ukrayna'ya destekte birleştik" ifadelerini kullandı.

Geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirildi

Ardından ile Avrupa ülkelerinin liderleri ile Ukrayna'ya destek veren diğer ülkelerin hükümet ve devlet başkanlarının katılımıyla geniş kapsamlı bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Söz konusu toplantıya Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Merz, Macron, Starmer, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Hollanda Başbakanı Dick Schoof, İrlanda Başbakanı Micheal Martin, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Kanada Başbakanı Mark Carney ve Japonya Başbakanı Sanae Takaichi katıldı.

"Barışın sürdürülebilirliğini sağlamak için çalışmaya hazırız"

Toplantı sonrasında yapılan açıklamada, ABD'nin Ukrayna'ya barışı getirme yönündeki çabalarını memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Ayrıca, 28 maddelik planın ilk taslağında adil ve kalıcı bir barış için "olmazsa olmaz" önemli unsurların yer aldığına dikkat çekilerek, "Taslağın ek çalışmalar gerektirecek bir temel oluşturduğuna inanıyoruz. Gelecekteki bir barışın sürdürülebilirliğini sağlamak için çalışmaya hazırız. Sınırların zorla değiştirilmemesi gerektiği ilkesi konusunda net bir tavrımız var. Ayrıca, Ukrayna'nın silahlı kuvvetlerine yönelik önerilen kısıtlamaların, Ukrayna'yı gelecekteki saldırılara karşı savunmasız bırakacağı endişesini taşıyoruz" denildi.

ABD'nin planında AB ve NATO'yu ilgilendiren konuların olduğuna dikkat çekilen açıklamada, söz konusu unsurların uygulanması için AB ve NATO üyelerinin onayının gerekeceğinin düşünüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Bu vesileyle Ukrayna'ya verdiğimiz sürekli desteğin gücünü vurgulamak istiyoruz. Önümüzdeki günlerde Ukrayna ve ABD ile yakın koordinasyonunu sürdüreceğiz" ifadeleri kullanıldı.

"ABD-Ukrayna heyetleri yarın Cenevre'de bir araya gelecek"

Söz konusu ortak açıklamanın ABD'nin Ukrayna planına kısmi itirazlarını ifade eden AB ülkeleri, yarın İsviçre'nin Cenevre kentinde ABD ile Ukrayna heyetleri arasında yapılacak görüşmelere de temsilci göndermeye hazırlanıyor. Söz konusu zirvede Avrupa ülkelerinin ABD'nin planına karşı önerilerde bulunması bekleniyor. - JOHANNESBURG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Haberler.com
