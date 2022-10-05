AB ülkeleri, Rusya'ya yönelik 8. yaptırım paketinde siyasi anlaşma sağladı

Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı Çekya'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, üye ülkelerin büyükelçilerinin Rusya'ya yönelik 8. yaptırım paketinde siyasi anlaşma sağladıkları belirtildi.

AB ülkeleri, Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanması için siyasi olarak anlaşmaya vardı. Avrupa Birliği Dönem Başkanı Çekya'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Büyükelçiler, Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar konusunda siyasi bir anlaşmaya vardı. Bu, Putin'in Ukrayna topraklarındaki ilhakına güçlü bir AB yanıtı" denildi.

"Putin'in düzmece referandumunu kabul etmeyeceğiz"

AB üye ülkelerinin yaptığı anlaşma ile ilgili açıklama yapan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Üye devletlerin bugün 8. yaptırım paketi üzerindeki anlaşmasını memnuniyetle karşılıyorum. Putin'in düzmece referandumunu veya Ukrayna'daki herhangi bir ilhakı asla kabul etmeyeceğiz. Kremlin'e bunları ödetmeye devam etmeye kararlıyız" dedi.

Rusya'ya 8. yaptırım paketi

AB üye ülkelerinin büyükelçileri tarafından üzerinde anlaşmaya varılan 8. yaptırım paketine göre, Rus petrolünün belirlenen üst fiyat sınırının üzerinde üçüncü ülkelere deniz yoluyla taşınmasyla ilgili hizmetlerin yasaklanması, çelik, kağıt, çeşitli makine ve cihazlar, kimyasallar, plastik ve sigara gibi ürünlere yönelik genişletilmiş ithalat yasağı getirilmesine karar verildi.

Öte yandan, Rus kuruluşlara mühendislik ve hukuk hizmetleri sağlama yasağı ile daha fazla teknolojik ihracat yasağı getirilmesi de kararlaştırıldı. Alınan yaptırım kararının, Herson ve Zaporijya bölgelerini de içine alacak şekilde genişletildiği görüldü. - PRAG