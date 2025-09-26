AB Ülkeleri İHA Duvarı Geliştiriyor

NATO'nun doğu kanadındaki Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, hava sahalarını ihlal eden insansız hava araçlarının tespiti, izlenmesi ve önlenmesi amacıyla Rusya ve Ukrayna sınırları boyunca bir "insansız hava aracı (İHA) duvarı" geliştirilmesi konusunda anlaştı.

NATO'nun doğu kanadındaki AB üyesi ülkelerin Savunma Bakanları, Avrupa hava sahasını ihlal eden insansız hava araçlarının oluşturduğu tehditlere ilişkin bir çevrimiçi toplantı gerçekleştirdi. Bulgaristan, Estonya, Finlandiya, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya, Macaristan ve Slovakya'nın temsil edildiği toplantıya ayrıca bu hafta şüpheli İHA faaliyetleri nedeniyle güvenlik krizi yaşayan AB Dönem Başkanı Danimarka'nın Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen de katıldı.

"AB üyeleri Rusya'dan tehditlere karşı ortak yanıt oluşturmak için kararlılık dile getirdi"

AB Komisyonu Savunma ve Uzaydan Sorumlu Üyesi Andrius Kubilius, toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Bugün cephe hattındaki AB üyesi ülkeler, NATO ile yakın eşgüdüm içinde Avrupa'nın her yerinde Rusya kaynaklı artan tehditlere karşı ortak bir yanıt oluşturmak için birlikte çalışma kararlılıklarını dile getirdi. Rusya, AB'yi ve NATO'yu sınıyor. Buna yanıtımız güçlü, birlik içinde ve hızlı olmalı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından duyurusu yapılan 'Doğu Kanadı Gözetimi', tüm Avrupa'nın yararına olacaktır" dedi.

"Tartışmalardan somut eylemlere geçme konusunda anlaştık"

Kubilius, "Bugünkü toplantıda tartışmalardan somut eylemlere geçme konusunda anlaştık ve önemli noktalarda mutabakat sağladık. Merkezinde bir 'İHA duvarı' yer alan Doğu Kanadı Gözetimi" ifadelerini kullandı.

Kubilius, partner ülkeler ve Ukrayna'nın paha biçilmez tecrübesi ile 'İHA duvarı' projesinin tasarımına ilişkin ortak bir anlayışa ulaştıklarını söyledi. Kubilius, "Bu projeyi mümkün olan en kısa sürede işler hale getirmek için siyasi, teknik ve mali düzeylerde, ayrıca sanayimizi harekete geçirme konusunda hızlı adımlar atmamız gerekecek" şeklinde konuştu.

AB Komisyonu Sorumlu Üyesi ayrıca, proje dahilindeki en önemli önceliğin, etkili bir İHA tespit sistemi olduğunu ifade etti.

"Rusya'dan gelen ciddi tehdide radikal bir karşılık vermeliyiz"

Görüşmelerin ardından basına konuşan Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ise, "Rusya'dan gelen tehdit ciddi. Buna çok radikal bir şekilde karşılık vermeliyiz" şeklinde konuştu.

Tüm AB ülkelerini projeye katılmaya çağıran Polonyalı bakan, bu hafta Danimarka'da yaşanan olayların tehdidin sadece doğu kanadına yönelik olmadığını gösterdiğini ve İHA'ların yakınlardaki bir gemiden veya deniz aracından da fırlatılabileceğini söyledi.

Ukrayna Savunma Şmihal, Avrupalı bakanlara sunum gerçekleştirdi

AB üyesi 10 ülkenin savunma bakanlarının gerçekleştirdiği çevrimiçi toplantının ardından Ukrayna Savunma Bakanı Denis Şmihal ve NATO yetkililerinin de katıldığı ayrı bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede Ukrayna Savunma Bakanı Şmihal, Avrupalı bakanlara Ukrayna'nın konuya ilişkin savaş tecrübeleriyle ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

"İHA Duvarı" gayriresmi AB Konsey Toplantısı'nda görüşülmesi bekleniyor

Avrupalı liderlerin "İHA duvarı" projesini 1 Ekim'de Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da gerçekleştirilecek gayriresmi AB Konseyi Toplantısı'nda da görüşmeleri bekleniyor.

Leyen, "Bir İHA duvarı inşa etmemiz gerekiyor" demişti

Finlandiya, Estonya, Litvanya, Letonya ve Polonya, daha önceden bir "İHA duvarı" projesi üzerinde çalışıyordu fakat Avrupa Komisyonu, projeye fon sağlamayı reddetmişti. Diğer yandan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bu ayın başlarına Avrupa Parlamentosu üyelerine hitabında "Baltık'taki dostlarımızın çağrısına kulak verip, bir İHA duvarı inşa etmemiz gerekiyor" demişti.

AB üyeleri Rusya'nın ihlallerini sert dille kınamıştı

Rusya'ya ait birçok İHA'nın 10 Eylül'de Polonya'nın hava sahasını ihlal etmesi sonrasında NATO savaş uçakları duruma müdahale etmek zorunda kalmış ve AB üyesi ülkeler Rusya'nın ihlallerini sert dille kınamışlardı. Ayrıca, bu hafta Danimarka'da şüpheli İHA faaliyetleri de ülkede güvenlik krizine ve havalimanlarının kapatılmasına neden olmuştu. - BRÜKSEL