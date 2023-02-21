AB Türkiye Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı'ndan TBMM ziyareti Politika Haberleri AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Sergey Lagodinsky ve beraberindeki heyet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) siyasi partilerin grup temsilcileriyle görüştü. AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Sergey Lagodinsky ve beraberindeki heyet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) siyasi partilerin grup temsilcileriyle görüştü. Eş Başkan Lagodinsky ve beraberindeki heyet, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'la bir araya geldi. Turan, depremin ardından arama kurtarma ekipleriyle Türkiye'nin yanında olan AB ülkesi üyelerine teşekkür ederek, "Dost zor günde belli olur, acılar paylaşarak azalır" ifadelerini kullandı. Lagodinsky, ziyaret kapsamında CHP grup yönetim salonunda CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz'le de bir araya geldi. Lagodinsky, Avrupa halklarının dayanışma mesajlarını ileterek, "Türk halkına başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. Böyle zamanlar gerçek dostların ve dostlukların belli olduğu zamanlardır. AB ve Avrupa ulusları çok duygusal ve etkili bir tepki gösterdiler. Aramızda görüş ayrılıkları olabilir, farklı düşünceler olabilir, tartışmalarımız olabilir; ama böylesi bir zamanda biz de burada, sizlere destek olmaya çalıştık. Türkiye bizim komşumuz, dostumuz ve bana göre Türkiye, Avrupa ailesinin bir parçasıdır" dedi. Sergey Lagodinsky, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ile de görüşme gerçekleştirdi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika Avrupa Birliği Parlamento Türkiye Politika Haberler

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