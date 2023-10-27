AB Türkiye Delegasyonu Türkiye'yi 100. Yıl Dönümü Dolayısıyla Kutladı

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Türkiye'yi 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlayarak, 'Türkiye, Avrupa Birliği'ne aday bir ülke, önemli bir NATO müttefiki ve zor bir bölgede stratejik bir ortaktır. İlişkilerimizi güçlendirmeye devam etmeyi umuyoruz.' dedi. AB Türkiye Delegasyonu, X sosyal medya platformundan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla videolu mesaj paylaştı.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Türkiye'yi 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlayarak, "Türkiye, Avrupa Birliği'ne aday bir ülke, önemli bir NATO müttefiki ve zor bir bölgede stratejik bir ortaktır. İlişkilerimizi güçlendirmeye devam etmeyi umuyoruz." dedi.

AB Türkiye Delegasyonu, X sosyal medya platformundan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla videolu mesaj paylaştı.

"Cumhuriyetin 100. Yılı Kutlu Olsun Türkiye! Bu özel günde, kıtaları birleştirme, kültürler arasında köprü kurma ve diyaloğu geliştirme konusunda önemli bir rol oynayan Türkiye'nin zengin tarihini, canlı kültürünü ve kalıcı ruhunu kutluyoruz." ifadelerinin kullanıldığı mesajda, Meyer-Landrut'un videolu mesajı da yer aldı.

Meyer-Landrut, Türkiye'yi 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlayarak, "Son yüzyılda, Türkiye'de ve dünyada çok şey değişti. Bugün Türkiye, Avrupa Birliği'ne aday bir ülke, önemli bir NATO müttefiki ve zor bir bölgede stratejik bir ortaktır. İlişkilerimizi güçlendirmeye devam etmeyi umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Ebediyete akıp giden her on senede, bu büyük millet bayramını daha büyük şereflerle saadetlerle huzur ve refah içinde kutlamanı gönülden dilerim." ifadelerini hatırlatmak istediğini belirten Meyer-Landrut, şunları kaydetti:

"Ben de Türkiye'deki tüm yurttaşlara bir defa daha aynı dilekleri yinelemek isterim: Gelecek yüzyılın barış ve refah dolu olması umuduyla."

Videolu mesajın sonunda, "İyi ki doğdun Türkiye Cumhuriyeti" ifadesi de yer aldı.