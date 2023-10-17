AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Şanlıurfa'ya Geldi

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, beraberindeki heyetle Şanlıurfa'ya geldi.

ICMPD (Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi) tarafından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Uyum için Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (ENHANCER) Projesi için Şanlıurfa'ya gelen Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve beraberindekiler, Vali Hasan Şıldak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü ziyaret etti.

Sabah saatlerinde valiliğe gelen Landrut ve beraberindeki heyet Vali Hasan Şıldak ile görüştü. Daha sonra Büyükşehir Belediyesine geçen heyet, Başkan Zeynel Abidin Beyazgül'ü ziyaret etti. Landrut, valilik ve büyükşehir belediyesi ziyaretlerinin ardından Göçmen Sağlığı Merkezi ve PİKTES Okulunda temaslarda bulunacak.

Heyet yarın ise Şanlıurfa'da sürdürülen "Yerel Ortak Kullanım Tesisleri Hibe Programı" ile "Girişimcilik Ekosistem Kurumları Destek Hibesi" programlarından faydalanan kurum ve girişimcilerin davetlisi olarak Karaköprü ilçesinde düzenlenecek olan programa katılacak. - ŞANLIURFA