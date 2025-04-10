Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs'a ertelendi

Minguzzi davası ertelendi! Savcının her iki sanık için bir talebi var
Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme başladı

Merakla beklenen görüşme Beştepe'de başladı! İşte ilk kareler
Türkiye'nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi

Türkiye'nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri bulundu
Avrupa Birliği'nden ABD kararı: Gümrük vergileri 90 gün askıya alındı

Trump'ın geri adımı sonrası Avrupa Birliği'nden yeni karar

AB, Trump'ın Vergi Duraklatma Kararına Misilleme Yaptı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD Başkanı Donald Trump'ın ek vergileri 90 gün boyunca askıya alma kararına karşılık olarak AB'nin de misilleme vergilerini 90 gün boyunca durdurduğunu açıkladı. Müzakerelere bir şans vermek istediklerini belirten von der Leyen, karşı tedbirlerin devreye girmesi için hazırlıkların sürdüğünü ifade etti.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, ABD Başkanı Donald Trump'ın ek vergileri durdurma kararına karşılık AB'nin de misilleme vergilerini 90 gün boyunca askıya alacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın getirdiği son gümrük vergilerini 90 gün durdurma kararı almasına karşı Avrupa Birliği'nden (AB) benzer bir adım geldi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yaptığı açıklamada, "Başkan Trump'ın açıklamasını dikkate aldık. Müzakerelere bir şans vermek istiyoruz" dedi.

AB'nin vergilere yönelik karşı tedbirlerinin kabul edilmesine ilişkin sürecin tamamlandığına dikkat çeken von der Leyen, ancak Trump'ın aldığı karar nedeniyle karşı tedbirlerin 90 gün süreyle askıya alınmasına karar verildiğini söyledi.

Von der Leyen, "Müzakereler ikna edici olmazsa, karşı önlemlerimiz devreye girecek. Daha fazla karşı önlem için hazırlıklar devam ediyor. Daha önce de söylediğim gibi tüm seçenekler hala masada" ifadesini kullandı.

Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen bugün yaptığı ilk açıklamada, Trump'ın ek vergileri durdurma kararını "Küresel ekonomiyi istikrara kavuşturmak için atılan önemli bir adım" olarak nitelendirmişti.

Trump, vergileri askıya almıştı

Dün Çin'e yönelik vergileri yüzde 125'e çıkaran ABD Başkanı Donald Trump, diğer ülkelere uyguladığı farklı oranlardaki ek vergileri ise ABD'ye misilleme yapmadıkları için 90 gün durdurma kararı almıştı. Trump, müzakerelerin sürdüğü ülkelere yüzde 10 karşılıklı vergi uygulayacağını söylemişti. - BRÜKSEL

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.