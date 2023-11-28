AB Temsilcisi Kazakistan'da Rusya'ya yönelik yaptırımları ele aldı

AB Uluslararası Yaptırımlar Özel Temsilcisi David O'Sullivan, Kazakistan'da yetkililerle Rusya'ya yönelik yaptırımların uygulanmasını ele aldı. O'Sullivan, çift kullanımlı ürünlerin ihracatında düşüş gözlemlediklerini ancak diğer ürünlerin ihracatında artış olduğunu belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Uluslararası Yaptırımlar Özel Temsilcisi David O'Sullivan, bu yıl ikinci kez ziyaret ettiği Kazakistan'da yetkililerle Rusya'ya yönelik yaptırımların uygulanmasını ele aldı.

O'Sullivan, başkent Astana'daki temaslarının ardından AB'nin Kazakistan Temsilciliğinde basın toplantısı düzenledi.

Kazakistan'ı en son nisan ayında ziyaret ettiğini hatırlatan O'Sullivan, ülkede Rusya'ya karşı yaptırımların uygulanmasına yönelik alınan önlemler sayesinde çift kullanımlı ürünlerin ihracatında düşüş gözlemlediklerini ancak diğer ürünlerin ihracatında artış olduğunu belirterek, "Dolayısıyla çözülmesi gereken çok şey var." dedi.

Temsilci O'Sullivan, bazı şirketlerin Rusya'ya ihracatının devam ettiğine dikkati çekerek, AB'nin söz konusu şirketleri yakından takip ettiğini ama şirketlere yaptırım uygulama konusunun henüz masada olmadığını kaydetti.

Özbekistan ve Kazakistan'daki temaslarının ardından Kırgızistan, Ermenistan, Sırbistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye ve Hindistan'a da gideceğini dile getiren David O'Sullivan, "Ziyaretlerimin amacı bu ülkeleri yaptırımlara katılmaya ikna etmek değil sadece, bu ülkelerin topraklarının Rusya'nın yaptırımlardan kaçması için kullanılmamasını istişare etmek.' diye konuştu.