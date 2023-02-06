AB Sivil Koruma Mekanizması aktif hale getirildi

Avrupa Birliği'nin (AB) İnsanı Yardım ve Kriz Yönetimi konularından sorumlu sözcüsü Balazs Ujvari, Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye'nin talebi üzerine AB Sivil Koruma Mekanizmasının harekete geçirildiğini bildirdi.

Avrupa Birliği (AB), Kahramanmaraş şehrinde 04.17'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye'ye gerekli yardımların sağlanması için harekete geçti. AB'nin İnsanı Yardım ve Kriz Yönetimi konularından sorumlu sözcüsü Balazs Ujvari, "Son saatlerde Türkiye'de iki büyük deprem yaşandı. Bu kapsamda Türkiye, AB Sivil Koruma Mekanizmasına destek talebinde bulundu. AB, bu mekanizmayı derhal harekete geçirdi. AB Sivil Koruma Mekanizması benzer durumlarda AB ülkelerine destek verme imkanı sağlıyor. Bu kapsamda şu ana kadar 13 AB ülkesi Türkiye'ye yardım göndermeye başladı. Bazı ülkelerin ekipleri halihazırda yolda. Şimdiye kadar yardım yapacağını bildiren ülkeler arasında Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Fransa, Yunanistan, Hollanda, Polonya, Romanya, Macaristan, İtalya, İspanya, Malta ve Slovakya bulunuyor" şeklinde konuştu.

Copernicus uydusu kullanımda

AB uydu izleme sistemi Copernicus'un faaliyete geçirildiğini de sözlerine ekleyen Ujvari, "Bu sistem AB'ye, Türkiye'den uydu fotoğrafları sağlayarak bu doğal afetten en çok etkilenen bölgeleri tespit etme imkanı veriyor. Gelecek saatlerde elbette Türk makamlarıyla iletişim halinde olacağız ve sahada ihtiyaç olduğu taktirde ek destek mekanizmalarını harekete geçireceğiz" ifadelerini kullandı. - BRÜKSEL