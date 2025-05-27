AB, Savunma Sanayi İçin 150 Milyar Avro Destek Sağlayacak

AB, Savunma Sanayi İçin 150 Milyar Avro Destek Sağlayacak
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Avrupa Birliği Konseyi, ortak tedarik yoluyla savunma sanayi üretimini güçlendirmek amacıyla 150 milyar avroya kadar destek sağlayacak 'Avrupa Güvenlik Eylem Planı' (SAFE) yönetmeliğini kabul etti ve bu proje Ukrayna'nın savunma sanayisini de kapsayacak.

AB Konseyi, savunma sanayi üretimini ortak tedarik yoluyla güçlendirmek amacıyla 150 milyar avroya kadar destek sağlayacak 'Avrupa Güvenlik Eylem Planı' (SAFE) yönetmeliğini kabul etti.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nden yapılan açıklamada 'Avrupa Güvenlik Eylem Planı (SAFE) yönetmeliğinin kabul edildiği duyuruldu. Yönetmeliğin, üye devletlerin öncelikli savunma yeteneklerine odaklanarak, ortak tedarik yoluyla savunma sanayi üretimine yatırım yapmasını destekleyecek yeni bir AB finansal aracı olarak hayata geçirildiği bildirildi.

SAFE kapsamında AB, talep eden üye devletlere 150 milyar avroya kadar finansman sağlayacak. Bu finansman, ulusal planlar temelinde ve rekabetçi fiyatlarla uzun vadeli krediler şeklinde dağıtılacak. Kredilerden yararlanmak için üye ülkelerin, prensipte en az iki ülkenin katıldığı ortak tedarik projeleri yürütmesi gerekecek. Ayrıca SAFE, Ukrayna'nın savunma sanayisini bu araca dahil ederek, Ukrayna'ya daha fazla destek sağlanmasına olanak tanıyacak.

Polonya AB Bakanı Adam Szlapka, "AB düzeyinde 150 milyar avro değerinde ilk büyük ölçekli savunma yatırım programını kabul ettik. Bu tüm AB'nin başarısıdır. Bu benzersiz araç, savunma yeteneklerimizi güçlendirecek ve savunma sanayimizi destekleyecektir. Güvenlik ve savunmaya ne kadar çok yatırım yaparsak, bize zarar vermek isteyenleri o kadar iyi caydırırız" ifadelerini kullandı.

SAFE, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasının ardından 29 Mayıs 2025'te yürürlüğe girecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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