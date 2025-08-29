AB Savunma Bakanları, Ukrayna'ya Askeri Eğitim İçin Hazırlık İçinde

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da gerçekleştirilen AB Savunma Bakanları Gayriresmi Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, "Avrupa, üzerine düşeni tam olarak yerine getirecek. Bu, ateşkes sonrası Ukrayna topraklarında askeri eğitim ve danışmanlık sağlanmasını kapsayacak" dedi.

AB üyesi ülkelerin savunma bakanları, 6 ayda bir gerçekleştirilen ve AB'nin küresel plandaki rolü ile stratejik politikalarının değerlendirildiği Gymnich formatındaki toplantılar çerçevesinde bir araya geldi. Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen'in ev sahipliğinde ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas başkanlığında gerçekleştirilen AB Savunma Bakanları Gayriresmi Toplantısı çerçevesindeki oturumlarda AB'nin Ukrayna'ya olan askeri desteği ve AB'nin askeri misyonu ile harekatları ele alındı. Toplantının ardından Danimarka Savunma Bakanı Poulsen ile Yüksek Temsilci Kallas, ortak basın toplantısı düzenledi.

AB üyesi ülkelerin savunma bakanlarının bugünkü toplantıda Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantilerinde Avrupa'nın rolünü de tartıştıklarını belirten Kallas, "Avrupa, üzerine düşeni tam olarak yerine getirecek. AB askeri misyonunun yetkisini genişletmeye yönelik bugünkü geniş desteği, memnuniyetle karşılıyorum. Bu, ateşkes sonrası Ukrayna topraklarında askeri eğitim ve danışmanlık sağlanmasını kapsayacak. Ukrayna ordusunun en büyük eğitim tedarikçisi biziz ve bugüne kadar 80 binin üzerinde askeri eğittik. Daha fazlasını yapmaya da hazır olmalıyız. Bu, eğitimcilerimizin Ukrayna'da askeri akademilere ve kurumlara yerleştirilmesini de içerebilir" diye konuştu.

"Eğitim Avrupa'nın sorumluluğunda ve ateşkes olur olmaz bunu yapmaya hazırız"

Basın toplantısının soru cevap bölümünde AB'den uzmanların Ukrayna topraklarında görev yapması fikrinin ne kadar gerçekçi olduğu yönündeki soruya Kallas, "Belirli alanlarda sorumluluk aldığımızı göstermemiz önemli. Eğitim konusu Avrupa'nın sorumluluğunda ve biz bunu ateşkes olur olmaz Ukrayna topraklarında da yapmaya hazırız" cevabını verdi. Kallas ayrıca, AB'nin askeri eğitim ve sivil misyonunun Ukrayna için güvenlik garantilerinin unsurlarından biri olacağını ifade etti.

"Rusya, barış girişimlerini alaya alıyor"

AB Savunma Bakanları ile yapıcı bir toplantı gerçekleştirdiklerini vurgulayan Kallas, Rusya'nın barış çabalarına füzelerle karşılık verdiğini ifade etti. Kallas, "Çarşamba günü Kiev'e yapılan saldırı, Rusya'nın durumu tırmandırma ve aynı zamanda barış girişimlerini alaya alma yönündeki bilinçli tercihinin göstergesidir. Başkan Zelenskiy, görüşmelere hazır olduğunu birkaç ay önce zaten açıkça ifade etmişti. Fakat Putin, her yola başvurarak ayak sürüyor. Bu nedenle Ukrayna'nın askeri olarak desteklenmesi gerekiyor. Bu, hayati öneme sahip. AB'ye üye devletler, savaş başladığından bu yana Ukrayna'ya 63 milyar euronun üzerinde askeri destek sağladı. 2025'te sağlanan destek ise 25 milyar. Son günlerde birkaç AB üyesi devletin açıkladığı yeni taahhütleri de memnuniyetle karşılıyoruz" dedi. - KOPENHAG