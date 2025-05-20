AB, Rusya'ya Yönelik 17. Yaptırım Paketini Onayladı

AB, Rusya'ya Yönelik 17. Yaptırım Paketini Onayladı
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Avrupa Birliği, Rusya'nın gölge filosunda bulunan yaklaşık 200 gemiyi hedef alan 17. yaptırım paketini onayladı. Yüksek Temsilci Kaja Kallas, yeni önlemlerin hibrit tehditler ve insan haklarını kapsadığını belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB'nin Rusya'ya yönelik 17. yaptırım paketini onayladığını, paketin Rusya'nın yaptırımları delmek için kullandığı gölge filosundaki yaklaşık 200 gemiyi hedef aldığını duyurdu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla Brüksel'de gerçekleştirilen toplantı sırasında alınan kararlara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Kallas paylaşımında, AB'nin Rusya'ya yönelik 17. yaptırım paketini onayladığını belirtti. Kallas, "AB, Rusya'ya yönelik 17. yaptırım paketini onayladı. Paket kapsamında gölge filoya ait yaklaşık 200 gemi hedef alınıyor. Yeni önlemler hibrit tehditler ve insan haklarını da içeriyor. Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar üzerinde çalışılıyor. Rusya, savaşını ne kadar uzun süre sürdürürse bizim cevabımız o kadar sert olacaktır" ifadelerini kullandı.

AB'nin 17. yaptırım paketiyle birlikte petrol ihracatını kısıtlamak amacıyla Rusya'nın "gölge filosundaki" yaklaşık 200 tanker daha kara listeye alınıyor.

AB ülkeleri, Rusya'nın ham petrol ve petrol ürünlerini üçüncü ülkelere ihraç etmek için "gölge filo" kullandığını ifade ediyor. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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