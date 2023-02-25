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AB, Rusya'ya karşı 10. yaptırım paketini onayladı

Politika Haberleri

AB, Rusya'ya karşı 10. yaptırım paketini onayladı

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Rusya'ya karşı 10. yaptırım paketinin uygulanmasında uzlaşıya vardı.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Rusya'ya karşı 10. yaptırım paketinin uygulanmasında uzlaşıya vardı.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın 1'inci yıldönümünün ardından Rusya'ya karşı yeni yaptırım paketinde anlaştı. AB Dönem başkanı İsveç'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Rusya'nın Ukrayna'daki acımasız işgalinin üzerinden 1 yıl geçti. Bugün AB, Rusya'ya karşı 10. yaptırım paketini onayladı" ifadeleri kullanıldı. Yeni yaptırım paketiyle çift kullanım ve teknoloji ile ilgili daha fazla ihracat kısıtlaması getirileceği belirtilirken, savaşı destekleyen, propaganda yayan ve Rusya'ya savaşta kullanılan insansız hava araçlarını (İHA) temin eden kişi ve kurumlara yönelik daha sert tedbirler uygulanacağı vurgulandı. AB tarafından kabul edilen 10. yaptırım paketi dahilinde Rus dezenformasyonuna karşı da önlemler alınacağı ifade edilirken, "AB ülkeleri, Ukrayna'nın savaşı kazanmasına yardımcı olmak için şimdiye kadarki en güçlü ve geniş kapsamlı yaptırımları uyguladı. AB, Ukrayna ve Ukrayna halkıyla birlikte. Ne kadar sürerse sürsün Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz" denildi. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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