Haberler

AB, Rusya'dan LNG İthalatını Yasaklayan 19. Yaptırım Paketini Onayladı

Güncelleme:
Avrupa Birliği, Rusya'dan sıvılaştırılmış doğalgaz ithalatının yasaklandığı 19. yaptırım paketini onayladı. Paket, kısa vadeli sözleşmelerin 6 ay içinde, uzun vadeli sözleşmelerin ise 1 Ocak 2027'de geçerliliğini yitirmesini öngörüyor.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Rusya'dan sıvılaştırılmış doğalgaz ithalinin yasaklanmasını da içeren 19'uncu yaptırım paketi üzerinde anlaştı.

AB Konseyi Danimarka Dönem Başkanlığı, AB üyesi ülkelerin Rusya aleyhindeki 19'uncu yaptırım paketi üzerinde siyasi anlaşma sağlandığını duyurdu. Konuya ilişkin olarak yayımlanan açıklamada, "Geriye kalan tek üye devletten, 19'uncu yaptırım paketine ilişkin itirazını geri çekeceğine ilişkin bildirimi az önce aldığımızı duyurmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bunun ardından Konsey onayı için yazılı bir prosedür başlatılmıştır. Eğer herhangi bir itiraz alınmazsa, paket yarın sabah 08.00 itibarıyla kabul edilecektir" ifadelerine yer verildi.

Geçen hafta AB ülkelerinin nihai metin üzerinde uzlaşmasının ardından yaptırım paketine onay vermeyen son ülke Slovakya olmuştu. Slovakya Başbakanı Robert Fico, yaptırım paketine onay vermeden önce Avrupa Komisyonu'ndan yüksek enerji fiyatları konusunda ve iklim hedeflerinin araç üreticileri ve ağır sanayinin ihtiyaçlarına uyumlu hale getirilmesi konusunda güvence talep etmişti. Slovakyalı bir diplomat, ülkesinin taleplerinin yarın yapılacak AB liderler zirvesinin sonuç bildirgesine eklenen yeni maddeler vasıtasıyla karşılandığını açıkladı.

Rusya'dan LNG ithalatına yasak

Yaptırımlar çerçevesinde Rusya'dan LNG ithalatına yönelik yasak, kısa vadeli sözleşmelerin altı ay içerisinde, uzun vadeli sözleşmelerin ise 1 Ocak 2027'den itibaren geçerliliğini yitirmesi şeklinde uygulanacak. Bu çerçevede LNG yasağı, AB'nin Rus fosil yakıtlarına bağımlılığı tamamen sona erdirme hedefinden bir yıl önce tam kapasiteyle yürürlüğe girmiş olacak.

Yaptırım Paketi, LNG ithalatı yasağının yanı sıra Rus diplomatlara yönelik yeni seyahat kısıtlamaları ve çoğunluğu Rusya için petrol taşıyan tankerlerden oluşan Gölge Filo dahilindeki 117 geminin daha kara listeye eklenmesini de içeriyor. Yeni paketle yaptırım listesine alınan gemilerin sayısı 558'e yükselecek. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
ABD ve AB'den Rusya'ya yaptırım uygulama kararı

Trump ve AB, Putin'i aynı anda vurdu! Ağır yaptırımlar geliyor
