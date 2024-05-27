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AB, Refah'ta Sınır Yardım Misyonu'nu yeniden hayata geçirmeyi planlıyor

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AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Mısır sınırındaki Avrupa Birliği Sınır Yardım Misyonu'nun (EUBAM) yeniden hayata geçirilmesi konusunda prensipte anlaşma sağlandığını açıkladı. Borrell, misyonun Filistin, Mısır ve İsrail yetkilileri ile uyum içerisinde yapılması gerektiğini vurguladı.

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu eleştirerek, "Ne zaman birisi Netanyahu'nun hoşuna gitmeyen bir şey yapsa, Yahudi karşıtlığı suçlaması yapılıyor" dedi.

AB, Refah'ta Sınır Yardım Misyonu'nu yeniden hayata geçirmeyi planlıyor. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen AB Dışişleri Bakanları toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, Mısır sınırındaki Avrupa Birliği Sınır Yardım Misyonu'nun (EUBAM) yeniden hayata geçirilmesi konusunda prensipte anlaşma sağladıklarını açıkladı. Borrell, " Refah'taki EUBAM misyonunu yeniden aktifleştirmem için siyasi yeşil ışık verildi. Bu, insanların Gazze'ye insan giriş ve çıkışlarının desteklenmesinde kullanışlı bir rol oynayabilir" dedi.

EUBAM misyonunun Filistin, Mısır ve İsrail yetkilileri ile uyum içerisinde yapılması gerektiğini ve bu nedenle taraflar tarafından onaylanması gerektiğini vurgulayan Borrell, "Bunu tek başımıza yapmayacağız. Sınır güvenliğinin taşeronları olmayacağız. Biz bir güvenlik şirketi değiliz" dedi.

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, AB'nin 27 ülkesi tarafından onaylanması gerekecek misyonun ne zaman hayata geçirileceği konusunda alınacak kararın zaman alacağını söyledi. Diplomatlar ise misyonun Refah'taki saldırılar durmadan başlamasının beklenmediği görüşünü paylaştı. AB basını, daha önce Brüksel'in İsrail dahil olmak üzere çeşitli taraflardan EUBAM Refah misyonunun tekrar aktifleştirilmesi yönünde talepler aldığını duyurmuştu.

Netanyahu'ya eleştiri

Borrell, ayrıca Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan'ı Yahudi karşıtı ilan eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu eleştirdi. Borrell, Netanyahu'nun bu açıklamasının göz korkutma amacı taşıdığını ifade ederek, "Ne zaman birisi Netanyahu'nun hoşuna gitmeyen bir şey yapsa, Yahudi karşıtlığı suçlaması yapılıyor" dedi.

Bunun daha da ötesinde İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı tarafından durdurulması emredilen askeri operasyonlarına devam ettiğine dikkat çeken Borrell, "Bu sabah bir mülteci kampına yapılan saldırıda 30'u aşkın kişi öldürüldü. Burada bir ikilem söz konusu. Uluslararası toplum, Uluslararası Adalet Divanı'nın kararının uygulanabilirliğini nasıl sağlayabilir? Bu kararların uygulanmasını nasıl zorlayabilir? Bugün bu konuyu konuşacağımızı düşünüyorum" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de sivillere karşı işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle kendisi ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant hakkında tutuklama emri çıkarılmasını talep eden Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan'ı antisemitizmle suçlamıştı. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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