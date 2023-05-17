AB Parlamento Seçimleri 6-9 Haziran 2024'te Yapılacak

Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nin bir sonraki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için tarihi 6-9 Haziran 2024 olarak belirlemesinin ardından AP Başkanı Roberta Metsola, AB vatandaşlarına oy kullanma çağrısında bulunarak, "Oyunuz önemli. Birlik'in ne yöne gideceğine karar verecek. Nasıl bir Avrupa görmek istediğinize o karar verecek" dedi.

AB Konseyi dönem başkanlığını yürüten İsveç, Konsey'in, bir sonraki AP seçimleri için tarihi 6-9 Haziran 2024 olarak onayladığını açıkladı. AP Başkanı Roberta Metsola da Konsey'in onayının ardından yayınladığı video mesajında, "Bir sonraki Avrupa seçimleri için tarih belirlendi. 6-9 Haziran 2024 arasında. Üye devletlerdeki her bir kişi oy kullanmaya gidecek" dedi.

Metsola, AB vatandaşlarına gelecek sene yapılacak seçimlerde oy kullanma çağrısında bulunarak, "AB demokrasisi bugün her zamankinden daha önemli. Oyunuz önemli. Birlik'in ne yöne gideceğine karar verecek. Nasıl bir Avrupa görmek istediğinize o karar verecek. AB mükemmel değil. Sürekli olarak gelişmektedir. Dünya değişiyor ve biz de onunla birlikte değişmeliyiz. Ayrıca reforma ihtiyacımız var. Değişimden korkamayız, dinlemeye, açıklamaya ve sunmaya devam ederken değişimi kucaklamalıyız. Bunun için Avrupa'nın, sizin katılımınıza ihtiyacı var. Bir sonraki Avrupa seçimlerini kaçırmayın. Kayıt olun. Avrupa'nın en büyük demokratik olayının bir parçası olun. Başkasının sizin yerinize seçim yapmasına izin vermeyin. Oy verin" şeklinde konuştu.

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023