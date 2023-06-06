AB Ombudsmanı, AB'nin yolsuzlukla mücadelede isteksiz olduğunu ima etti

Avrupa Birliği (AB) Ombudsmanı Emily O'Reilly, AB'nin yolsuzlukla mücadelede isteksiz olduğu imasında bulundu. AB Ombudsmanı, AB Komisyonunun değerlik ve şeffaflıktan sorumlu başkan yardımcısı Vera Jourova'nın katılımıyla 'Daha güçlü bir AB bütünlük çerçevesi oluşturmak' başlıklı bir konferans düzenledi.

Avrupa Birliği (AB) Ombudsmanı Emily O'Reilly, Avrupa Parlamentosu (AP) bağlantılı yolsuzluk soruşturmasının ardından oluşumuna hız verilen "etik kurumu"nun bütçesini düşük bularak, AB'nin yolsuzlukla mücadelede isteksiz olduğu imasında bulundu.

AB Ombudsmanı, AB Komisyonunun değerlik ve şeffaflıktan sorumlu başkan yardımcısı Vera Jourova'nın katılımıyla "Daha güçlü bir AB bütünlük çerçevesi oluşturmak" başlıklı bir konferans düzenledi.

Jourova, açılış konuşmasında, Avrupa halkının AB kurumlarına duyduğu güvenin azaldığını, güven duyanların oranının yüzde 47 olduğunu söyledi.

Özellikle "Katargate skandalı" diye adlandırılan, Avrupa Parlamentosu (AP) bağlantılı yolsuzluk soruşturmasının bu durum üzerinde etkili olduğunu kaydeden Jourova, "Avrupa'daki insanlar bize; 'Siz ne yapıyorsunuz?' diyorlar. 'Standart nedir? Model nedir? Biz sizi seçtik ama siz buna uygun davranmıyorsunuz' diyorlar." diye konuştu.

Jourova, gelecek sene yapılacak AP seçimlerinden önce bu güvenin yeniden inşa edilmesi gerektiğine işaret ederek, "İnsanların seçime yüksek oranda katılım sağlamasını, oy vererek hayatlarında bir şeyleri değiştirebileceklerine inanmalarını sağlamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

AB ülkelerinde zor koşullarda yaşayan insanlar olduğunu vurgulayan Jourova, "Ayrıcalıklı kişiler olduğunu görmek istemiyorlar. Seçimden önce bu algıyı silmeliyiz." dedi.

Jourova, yolsuzlukla mücadele için 8 Haziran'da bir "etik kurumu"nun kurulacağını, bu yapının AB yetkilileri için hediyeler, ek ödemeler, toplantılar ve seyahat masrafları konusunda ortak standartlar belirleyeceğini, üç kişilik bir kadroya sahip olacağını ve yıllık bütçesinin 600 bin avro olacağını söyledi.

"Beni taşlayabilirsiniz. 'Etik parayla satın alınır mı?' diyebilirsiniz. Ama para bizim için bir faktör." diyen Jourova, kurumun ekonomik ve sürdürülebilir olması gerektiğini vurguladı.

Ombudsman Emily O'Reilly ise kısıtlı finansman ve personel sayısının, AB'nin gelecekte bu tür ihlalleri önlemekte istekli olmadığını gösterdiğini ifade etti.

O'Reilly, "AB bir şeyin olmasını istiyorsa ona büyük miktarlarda para harcayabilir. Bir şeye atılan para miktarından ne kadar ciddi olduğunu anlarsınız." şeklinde konuştu.

Yolsuzluk soruşturması

Belçika makamlarının geçen yıl sonunda başlattığı soruşturmada, AP'nin o zamanki başkan yardımcısı Yunan milletvekili Eva Kaili, eski İtalyan milletvekili Pier Antionio Panzeri, Kaili'nin erkek arkadaşı ve AP çalışanı Francesco Giorgi, STK yöneticisi Niccolo Figa-Talamanca, Belçikalı milletvekili Marc Tarabella ve İtalyan milletvekili Andrea Cozzolino gözaltına alınmıştı. O dönem bazı şüphelilerin evleri ve iş yerlerindeki aramalarda yaklaşık 1,5 milyon avro ele geçirilmişti. Belçika'da soruşturmada gözaltına alınanların tamamı zaman içinde şartlı tahliye edilmişti.