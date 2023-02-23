AB'nin yarın Rusya'ya yönelik 10'uncu yaptırım paketini duyurması bekleniyor
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İsminin açıklanmaması koşuluyla basına konuşan bir Avrupa Birliği (AB) diplomatı, AB ülkelerinin Rusya'ya yönelik 10'uncu yaptırım paketinde neredeyse uzlaşı sağladığını ifade ederek, yarın Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 1'inci yıldönümü yaptırım paketi üzerinde son oylamanın yapılacağını belirtti.
İsminin açıklanmaması koşuluyla basına konuşan bir Avrupa Birliği (AB) diplomatı, AB ülkelerinin Rusya'ya yönelik 10'uncu yaptırım paketinde neredeyse uzlaşı sağladığını ifade ederek, yarın Rusya- Ukrayna Savaşı'nın 1'inci yıldönümü yaptırım paketi üzerinde son oylamanın yapılacağını belirtti.
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, yarın Rusya'ya yönelik 10'uncu yaptırım paketini duyurması bekleniyor. İsminin açıklanmaması koşuluyla basına konuşan bir Avrupa Birliği (AB) diplomatı, "hala açıklığa kavuşturulması gereken bir unsur dışında" Rusya'ya karşı 10'uncu yaptırım paketinin tamamı üzerinde neredeyse anlaşmaya varıldığını ifade ederek, yarın Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 1'inci yıldönümü yaptırım paketi üzerinde son oylamanın yapılacağını belirtti. Diplomat, AB ülkelerinin hangi konuda henüz anlaşamadıkları hakkında bilgi vermedi. - BRÜKSEL