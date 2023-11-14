AB'nin Ukrayna'ya sağladığı askeri yardımlar 27 milyar euroya ulaştı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, çatışmaların başlamasından bu yana AB'nin Ukrayna'ya sağladığı askeri yardımların 27 milyar euroya (yaklaşık 28,8 milyar ABD doları) ulaştığını söyledi.

KİEV, 14 Kasım (Xinhua) -- Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, çatışmaların başlamasından bu yana AB'nin Ukrayna'ya sağladığı askeri yardımların 27 milyar euroya (yaklaşık 28,8 milyar ABD doları) ulaştığını söyledi.

Ukrinform haber ajansının Pazartesi günkü haberine göre Borrell, birliğin Ukrayna'ya silah tedarikinin 27 milyar euroya ulaştığını ve bu miktarın AB tarihinde bir rekor olduğunu kaydetti.

AB ve üye devletleri, Rusya-Ukrayna çatışmasının başlangıcından bu yana Ukrayna'ya yaklaşık 89 milyar dolarlık mali, askeri, insani yardım ile mülteci yardımı sağladı.

Askeri yardımlar ise mühimmat, hava savunma sistemleri, tanklar ile diğer silah ve teçhizatları içeriyor.