AB'nin Bağışçılar Konferansı Brüksel'de başladı

Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye ve Suriye'deki deprem bölgelerinin yeniden inşasında kullanılmak üzere fon oluşturmak üzere düzenlediği Uluslararası Bağışçılar Konferansı, Brüksel'de başladı. Konferansın açılış konuşmasını yapan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB tarafından Türkiye'ye 1 milyar euroluk taahhütte bulunulduğunu duyurdu.

6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilin yıkımına neden olan deprem sonrasında arama kurtarma ve sağlık desteği veren Avrupa Birliği, Brüksel'de Uluslararası Bağışçılar Konferansı düzenledi. Bankalar ve çeşitli ülkelerin katılımı ile Türkiye ve Suriye'de deprem bölgelerinde kullanılmak üzere fon oluşturulması hedeflenen konferansın açılış konuşmalarını AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB dönem başkanı sıfatıyla İsveç Başbakanı Ulf Kristerson gerçekleştirdi. Ursula von der Leyen, AB'nin Türkiye'deki deprem bölgesinin yeniden inşasında kullanılması amacıyla 1 milyar euroluk bir bütçe taahhüt ettiklerini söyledi. Depremin çok yıkıcı ve acılara sebep olduğunu belirten Leyen, "İnsanlar sıcak yataklarında uyurken gök başlarına yıkıldı. Buradaki can kaybının ıstırabı anlatılamaz. 48 binden fazla insan hayatını kaybetti. Aileler yok oldu, insanların yatakları tabuta dönüştü. O sabah, Türkiye ve Suriye yas tutuyordu. On binlerce insan seferber oldu ve binlerce gönüllü soğukta ve toz altında günlerce çalıştı. Bu felaket boyutunda bir kayıp ve kahramanca bir dayanışma öyküsü" dedi.

"Depremden dakikalar sonra Avrupa ekipleri bin 650 personelle Türkiye'de kurtarma çalışmalarına katıldı" diyen Leyen, depremin etkilerinin çok yıkıcı olduğunu ve AB'nin ilk günden itibaren sivil koruma mekanizmasıyla yardım ettiğini bildirdi.

Suriye'ye 108 milyon euro mali destek

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yıkılan bölgelerin yeniden inşasına vurgu yaptı. Leyen, "Deprem 13,5 milyon kişiyi etkiledi. Depremden kurtulanlara tekrar yardımcı olmalıyız. Okullar, evler, hastaneler yeniden deprem kurallarına göre yapılmalı. Su ve diğer altyapılar gerçekleştirilmeli. İnsanların yeniden normal hayatlarına dönmelerini sağlamalıyız. Böyle bir durumla hiçbirimiz tek başımıza başa çıkamayız. Ama birlikte olursak başarırız. Kaybedilen canlar geri gelmeyecek ama yeniden inşa yapılmalıdır. Bunun için bizim de güçlü bir taahhütte bulunmamız lazım. AB Komisyonu'nun Türkiye'ye 1 milyon euroluk taahhütte bulunduğunu duyurmaktan memnuniyet duyuyorum" dedi.

AB Konseyi Başkanı Leyen'in konuşmasının ardından AB Komisyonu resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamayla vadedilen taahhüt rakamı yayınlandı. Mesajda, "Bugün Uluslararası Bağışçılar Konferansı kapsamında AB Komisyonu yeniden yapılanma için 1 milyar euro ile Türkiye'deki insanları destekleyecektir. Ayrıca Suriye'de insani yardım ve erken toparlanma için 108 milyon euro sağlayacağız" ifadelerine yer verildi. - BRÜKSEL