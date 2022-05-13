AB'nin 3 üst düzey diplomatı Frankfurt Havalimanında alıkonuldu

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi (EEAS) Genel Sekreter Yardımcısı Enrique Mora, İran temaslarının ardından Brüksel'e dönerken Almanya'nın Frankfurt kentindeki havalimanında Alman polisi tarafından iki üst düzey Avrupalı diplomat ile alıkonulduğunu açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi (EEAS) Genel Sekreter Yardımcısı ve aynı zamanda İran ile nükleer müzakerelerden sorumlu koordinatör Enrique Mora, Tanran'dan Brüksel'e dönüşünde Almanya'nın Frankfurt kentinde 2 üst düzey AB yetkisiyle birlikte polis tarafından kısa süreliğine alıkonulduklarını duyurdu. Mora, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tahran'dan dönerken, Brüksel'e gidişte Frankfurt havaalanında Alman polisi tarafından alıkonuldum. Tek bir açıklama yok. Resmi bir görevde bulunan ve İspanyol diplomatik pasaportuna sahip bir AB yetkilisiyim. Pasaportum ve telefonlarım alındı" ifadelerini kullandı.

Mora, kısa süre sonra yaptığı paylaşımda ise AB'nin Viyana'daki Büyükelçisi ve AB Dış İlişkiler Servisi İran yetkilisiyle birlikte serbest bırakıldıklarını, birbirlerinden ayrı tutulduklarını ve kendilerine hiçbir açıklama yapılmadığını vurgulayarak bu durumun Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin ihlali olduğunu belirtti.

Mora, 1 yıldan fazla bir süredir resmi olarak Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) olarak bilinen İran ile nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerini yürütüyordu. Dün üst düzey nükleer müzakereci, Ali Bakıri de dahil olmak üzere üst düzey İranlı yetkililerle Tahran'da görüşme gerçekleştirmişti. Ziyaretin ardından İran, ABD'nin yaptırımları derhal kaldırması halinde yeni bir nükleer anlaşma imzalamaya hazır olduğunu duyurmuştu. - FRANKFURT

İhlas Haber Ajansı / Politika