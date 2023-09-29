AB-MED9 Liderleri Malta'da Göç ve Enerji Konularını Görüşecek

Avrupa Birliği (AB) üyesi, çoğunluğu Akdeniz'e kıyısı olan 9 güney Avrupa ülkesinin (EU-MED9) lideri, göç başta olmak üzere enerji, ekonomi ve iklim değişikliği konularını görüşmek üzere Malta'da bir araya geldi. Zirvede, AB Dönem Başkanı İspanya'yı, Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Sekreteri Pascual Ignacio Navarro Rios temsil ediyor.

Avrupa Birliği (AB) üyesi, çoğunluğu Akdeniz'e kıyısı olan 9 güney Avrupa ülkesinin (EU-MED9) lideri, göç başta olmak üzere enerji, ekonomi ve iklim değişikliği konularını görüşmek üzere Malta'da bir araya geldi.

Malta Başbakanı Robert Abela'nın Başbakanlık Sarayı Castille'de ev sahipliği yaptığı zirveye, MED9 grubunu oluşturan ülkelerin liderlerinden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Portekiz Başbakanı Antonio Costa, Slovenya Başbakanı Robert Golob, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Christoulides'in yanı sıra AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel de katılıyor.

Zirvede, AB Dönem Başkanı İspanya'yı, Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Sekreteri Pascual Ignacio Navarro Rios temsil ediyor.

Liderlerin, Malta'daki toplantısının ana gündem maddesi, son dönemde Avrupa'ya yönelik Akdeniz üzerinden artan düzensiz göçmen gelişleri oluşturuyor.

"Göç" başlığı altında liderlerin, dün Brüksel'de AB İçişleri Bakanları Toplantısı'nda ele alınan ve İtalya'nın "incelemek için ek süre istemesi" nedeniyle bir uzlaşıyla sonuçlanmayan yeni "Göç ve İltica Anlaşması"nı da görüşmesi bekleniyor.

MED9 liderlerinin, göç konusu dışında iklim değişikliği, ekonomi, enerji, Ukrayna-Rusya Savaşı, Fas'taki deprem, Libya'daki sel felaketi gibi konuları da MED9 Zirvesi'nde ele alacağı belirtiliyor.

Zirve dolayısıyla liderler, ikili görüşmeler de yapacak.

MED9 Zirvesi, liderlerin ortak basın açıklamasıyla son bulacak.