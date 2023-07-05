AB Mahkemesi, Puigdemont'un dokunulmazlığının kaldırılması kararını onadı

Avrupa Birliği (AB) mahkemesi, eski Katalan lider ve Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili Carles Puigdemont'un dokunulmazlığının kaldırılması kararının devamına hükmetti.

AB Adalet Divanı içindeki Genel Mahkeme, İspanya'nın Katalonya bölgesinin eski Başkanı Puigdemont'un, AP'deki dokunulmazlığının kaldırılması kararına itirazını reddetti.

Mahkemeden yapılan açıklamada, "Avrupa Parlamentosu, İspanya yargı makamlarıyla ilgili olarak bağlayıcı yasal etkiler oluşturan dokunulmazlığı savunacak kararlar alamaz." ifadesi yer aldı.

Puigdemont ise mahkemenin kararını Lüksemburg'daki AB Adalet Divanı'nda temyize götüreceğini açıkladı. Mahkemenin kararı hakkında açıklama yapan Puigdemont, "Hiçbir şey bitmiş değil." diyerek temel haklarını sonuna kadar savunacağını belirtti.

Puigdemont, özgürlük için çalışmaya devam edeceğini, temyiz başvurusu için 2 ay süresi bulunduğunu, mahkemenin daha sonraki 6 ay içinde karar vermesi gerektiğini kaydetti.

Avrupa Parlamentosu'nun bir sonraki seçimleri Haziran 2024'te yapılacak.

İspanya'nın Katalonya bölgesinde 2017'de yapılan bağımsızlık referandumunun ardından İspanyol makamları Puigdemont ve diğer bazı Katalan siyasetçiler hakkında soruşturma başlatmıştı. Puigdemont ile diğer ayrılıkçı Katalan vekiller Toni Comin ve Clara Ponsati İspanya'dan Belçika'ya gitmişti.

Puigdemont, 2019'daki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde milletvekili seçilmişti. Puigdemont'un iadesini isteyen İspanya Yüksek Mahkemesi, Katalan siyasetçiyi Katalonya'da 1 Ekim 2017'de yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumundan dolayı "kanunun uygulanmasına engel olmak", "devlet kurumlarına itaatsizlik" ve "kamu malını kötüye kullanmak" ile suçluyor.

İspanya'nın yargılamak istediği Puigdemont'un dokunulmazlığı Mart 2021'de AP'de yapılan oylamayla kaldırılmıştı.

Puigdemont'a İspanya'ya iadesi halinde 8 yıla kadar hapis cezası verilebileceği belirtiliyor. Eski Katalan lider, Ekim 2017'den bu yana Belçika'da yaşıyor. İspanya'nın Puigdemont'un iadesi için Belçika'ya yeniden başvurması bekleniyor.