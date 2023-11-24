AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib ile Brüksel'de görüştüğünü belirterek AB'nin bu ülkenin istikrar ve güvenliğini destekleme kararlılığını teyit etti.

AB, Lübnan'ın istikrar ve güvenliğini destekleme kararlılığını teyit etti

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib ile Brüksel'de görüştüğünü belirterek AB'nin bu ülkenin istikrar ve güvenliğini destekleme kararlılığını teyit etti.

Borrell X aracılığıyla yaptığı açıklamada, Buhabib ile Brüksel'de bir araya gelerek verimli bir görüşme yaptığını duyurdu.

Bölgesel gelişmeleri değerlendirdiklerini aktaran Borrell, "AB, Lübnan'ın istikrarını ve güvenliğini destekleme konusundaki kararlılığını sürdürüyor." ifadesini kullandı.

Borrell daha önce yaptığı açıklamada 27 Kasım'da İspanya'nın Barselona kentinde Lübnan'ın da katılımıyla bakanlar düzeyindeki "Akdeniz için Birlik (AiB)" toplantısına Ürdün ile eş başkanlık edeceğini, toplantıda Orta Doğu barışı için görüş alışverişinde bulunulacağını bildirmişti.