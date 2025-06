AB Liderlerinden İsrail'e Gazze Ablukasını Kaldırma Çağrısı

Avrupa Birliği (AB) liderleri, İsrail'e Gazze Şeridi'ndeki ablukayı tamamıyla kaldırma çağrısında bulundu.

AB liderleri, Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi. AB Liderler Zirvesi'nin ardından sonuç bildirisi yayınlandı. Sonuç bildirisinde, AB liderlerinin Orta Doğu'daki son durumu, Gazze'deki felaket boyutundaki insani durumu ve İran'a ilişkin son gelişmeleri de ele aldığı ifade edildi. Bildiride, "Avrupa Konseyi, Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmesi, tüm rehinelerin koşulsuz olarak serbest bırakılması ve bu yolla düşmanlıkların kalıcı olarak sona ermesi çağrısında bulunur" denildi.

AB liderleri tarafından onaylanan metinde, Gazze'deki ağır insani durum, kabul edilemez miktarda sivil kayıpları ve açlığın ulaştığı seviyenin esefle karşılandığı ifade edilen bildiride, "Avrupa Konseyi, İsrail'e Gazze üzerindeki ablukasını tamamıyla kaldırma, insani yardımların Gazze'ye derhal, geniş çaplı ve engelsiz bir şekilde ulaştırılması ve dağıtılmasına izin verme, Birleşmiş Milletler (BM), BM kuruluşları ve insani yardım örgütlerinin bağımsız ve tarafsız bir şekilde çalışarak hayat kurtarma ve acıları hafifletmesine olanak sağlaması çağrısında bulunmaktadır" ifadelerine yer verildi.

AB- İsrail Ortaklık Anlaşması'na ilişkin görüşmeler önümüzdeki ay devam edecek

İsrail'in uluslararası hukuk çerçevesindeki yükümlülüklerine bütünüyle saygı göstermek zorunda olduğu ifade edilen bildiride, "Avrupa Konseyi, İsrail'in AB- İsrail Ortaklık Anlaşması'nın 2'inci maddesine uymasına ilişkin raporu not etmekte ve Konseyi, sahadaki gelişmeleri dikkate alarak Temmuz 2025'te bu konudaki görüşmeleri sürdürmeye davet etmektedir" denildi.

İsrailli yerleşimcilere kınama

İsrailli yerleşimcilere ilişkin AB politikasının da tartışıldığı zirvenin sonuç bildirisinde, "Avrupa Konseyi, yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi, artan yerleşimci şiddeti ve İsrail'in askeri operasyonun ardından Batı Şeria ve Doğu Kudüs dahil olmak üzere yaşanan gerilimi güçlü bir şekilde kınadığını bir kez daha vurgulamaktadır" denildi.

Bildiride, ayrıca aşırılık yanlısı yerleşimciler ile onlara destek veren kişi, kuruluş ve örgütlere karşı atılacak adımlar konusundaki çalışmaların ilerletilmesi çağrısında bulunularak, AB'nin iki devletli çözüme olan desteği de bir kez daha teyit edildi.

İran ve İsrail'e gerginliğe yol açabilecek eylemlerden kaçınma çağrısı

İran- İsrail çatışmalarına değinilen bildiride, İsrail ile çatışmanın sona ermiş olmasının memnuniyetle karşılandığı ifade edilerek tüm taraflara itidal ve gerilime yol açabilecek eylemlerden kaçınma çağrısı yapıldı.

İran'ın nükleer silah edinmesine izin verilemeyeceğine ilişkin AB yaklaşımının bir kez daha tekrar edildiği bildiride, "Avrupa Birliği, İran'ın nükleer meselesine, yalnızca müzakereler yoluyla ulaşılabilecek bir çözüm getirmeye yönelik tüm diplomatik çabalara katkıda bulunmaya devam edecektir" denildi. - BRÜKSEL