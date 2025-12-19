AB liderleri, Ukrayna'ya Rus varlıkları kullanılmadan 90 milyar Euro verilmesinde anlaştı

Avrupa Birliği (AB) liderleri, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savunmasını finanse etmek için dondurulmuş Rus varlıklarını kullanmak yerine Ukrayna'ya ortak borçlanmayla 90 milyar Euro verilmesi konusunda anlaştı. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, "Avrupa'nın Rusya'ya savaş ilan etmesine izin vermedik" dedi.

Ukrayna'ya önümüzdeki 2 yıl için finansman sağlanması konusunda çözüm bulmadan AB zirvesinden ayrılmamayı taahhüt eden liderler, dün başlayan ve gece saatlerine kadar devam eden görüşmelerin ardından uzlaşı sağladı. AB liderleri, Ukrayna'nın finansman ihtiyacının Rusya'nın dondurulmuş varlıklarını kullanmak yerine 90 milyar Euroluk ortak borçlanmayla (kredi) karşılanması konusunda anlaştı. Zirvenin ardından AB Konseyi Başkanı Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Dönem Başkanı Danimarka'nın Başbakanı Mette Frederiksen ortak basın toplantısı düzenledi.

"AB bütçesiyle teminat altına alınmış bir kredi sağlayacağız"

Costa basın toplantısında, "Bugün, önümüzdeki 2 yıl için Ukrayna'ya 90 milyar Euro sağlanmasına yönelik kararı onayladık. Acil bir önlem olarak AB bütçesiyle teminat altına alınmış bir kredi sağlayacağız. Bu, Ukrayna'nın acil finansman ihtiyacını karşılayacak ve Ukrayna bu krediyi ancak Rusya tazminat ödediğinde geri ödeyecek. AB, bu kredinin geri ödenmesi için dondurulmuş varlıkları kullanma hakkını saklı tutar. Aynı zamanda Rusya'nın dondurulmuş varlıklarına dayalı tazminat kredisi üzerinde çalışmayı sürdürmesi için Komisyona yetki verdik" ifadelerini kullandı. Ayrıca Rusya'ya yönelik yaptırımların uzatılmasında mutabık kaldıklarını ifade eden Costa, "Amacımız savaşı uzatmak değil. Bugünkü kararlar, Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barışa ulaşmak için kritik bir katkıdır. Çünkü, Rusya'yı müzakere masasına getirmenin tek yolu, Ukrayna'yı güçlendirmektir" şeklinde konuştu.

"Ukrayna, krediyi ancak tazminat aldığında geri ödeyecek"

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise konuşmasında, "AB Komisyonu, Ukrayna'nın finansmanı için iki çözüm önermişti ve bunların her ikisi de hukuken sağlam ve teknik olarak mümkündü. Birincisi AB'nin piyasadan borçlanması, ikincisi ise tazminat kredisi. Geçtiğimiz hafta Rus varlıklarının uzun vadeli olarak dondurulmasıyla güçlü bir siyasi mesaj verdik. Bunun üzerine bugün, önümüzdeki 2 yıl için Ukrayna'nın finansmanına ilişkin bir çözüm üzerinde anlaşmaya vardık. AB ülkeleri, sermaye piyasalarından AB borçlanması yoluyla 90 milyar Euroluk bir finansman sağlanmasını kabul etti" dedi. Von der Leyen, "Tazminat kredisi seçeneğinde olduğu gibi Ukrayna bu krediyi ancak tazminat aldığında geri ödeyecek. O zamana kadar Rus varlıkları dondurulmuş kalacak ve AB, bu fonları kullanma hakkını saklı tutacak" ifadelerini kullandı.

Orban: "Avrupa'nın Rusya'ya savaş ilan etmesine izin vermedik"

Daha önce yaptığı açıklamalarda AB'nin Rusya'ya ait dondurulmuş varlıkları Ukrayna için kullanmasının savaş ilanı olacağını savunan Macaristan Başbakanı Viktor Orban da karara ilişkin yaptığı açıklamada, "Avrupa'nın Rusya'ya savaş ilan etmesine izin vermedik" dedi. Zirve öncesinde "tazminat kredisi" teklifini engellemeyi taahhüt eden Orban, "Bu plan, Avrupa'yı savaşa sürükleyecek ve Macaristan'a 1 trilyon Forintlik bir mali yük bindirecekti. Macar ailelerini bundan korumayı başardık" dedi.

"Ukrayna bu krediyi geri ödeyemezse bunu 24 AB ülkesi karşılayacak"

Orban, "Aynı zamanda 24 ülke, Ukrayna'ya önümüzdeki 2 yıl için bir savaş kredisi verilmesine karar verdi. Ukrayna bu krediyi geri ödeyemezse geri ödemeyi bu Avrupalı ülkeler üstlenecek" şeklinde konuştu. Macar lider, "Macaristan, Slovakya ve Çekya, bu trene binmemeye karar verdi. Böylece çocuklarımızı ve torunlarımızı, bu devasa 90 milyar Euroluk borç yükünden kurtardık" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, liderlere teşekkür etti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de sosyal medya üzerinden bir açıklama yayınlayarak 90 milyar Euro tutarındaki finansman nedeniyle AB liderlerine teşekkür etti. Zelenskiy, "Bu, dayanıklılığımızı gerçekten güçlendiren önemli bir destektir. Rus varlıklarının dondurulmuş olarak kalması ve Ukrayna'nın önümüzdeki yıllar için mali güvence elde etmiş olması büyük önem taşımaktadır" dedi. Zelenskiy, "Kıtamızın geleceğini birlikte savunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Brüksel'de çiftçi protestolarına yol açan Mercosur anlaşmasının imzalanması ertelendi

AB Liderler Zirvesi sonrasındaki basın toplantısında ayrıca AB'nin Brezilya, Arjantin, Paraguay ve Uruguay'ın da üyeleri olduğu Güney Amerika Ortak Pazarı (Mercosur) ile cumartesi günü imzalaması planlanan serbest ticaret anlaşmasının imzalanmasının ertelendiği açıklandı. Avrupalı çiftçilerin rekabet endişeleriyle protesto ettiği anlaşmaya ilişkin açıklama yapan AB Konseyi Başkanı Costa, "Mercosur konusunda 26 yıllık müzakerelerin ardından şimdi anlaşmaları cumartesi günü değil, 3 hafta sonra imzalama konusunda anlaşma sağladık. Dünyanın bu 3 hafta ile çok şey kaybettiğine inanmıyorum. Farklılıklarımıza rağmen gerektiğinde oy birliği ile karar alabilmemizi önemsiyorum" dedi. - BRÜKSEL