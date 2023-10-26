AB Liderleri, Sırbistan ve Kosova'yı diyaloğu tehlikeye atabilecek eylemden kaçınmaya çağırdı

Avrupa Birliği (AB), İtalya, Almanya ve Fransa liderleri, Brüksel'de Sırbistan ve Kosova'yı diyaloğu tehlikeye atabilecek eylemden kaçınmaya çağırdı.

Avrupa Birliği (AB), İtalya, Almanya ve Fransa liderleri, Brüksel'de Sırbistan ve Kosova'yı diyaloğu tehlikeye atabilecek eylemden kaçınmaya çağırdı.

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Kosova Başbakanı Albin Kurti ile iki ayrı toplantı yaptı.

Açıklamada, "İki toplantının da amacı, iki ülke ilişkilerinin normalleştirilmesi amacıyla AB tarafından kolaylaştırılan Sırbistan ile Kosova arasındaki diyaloğun ilerletilmesiydi. Özellikle her iki tarafa da AB'nin önerilerini uygulama konusundaki kararlılıklarını teyit etmeleri ve diyaloğu tehlikeye atabilecek eylemlerden kaçınmaları yönünde davette bulunuldu." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca Başbakan Meloni'nin, Avrupa kıtasının yeniden birleşmesi amacıyla İtalyan hükümetinin, Sırbistan, Kosova ve diğer tüm Batı Balkan ülkelerinin AB üyeliğine yönelik daimi desteğini yinelediği belirtildi.

Meloni, AB Liderler Zirvesi öncesinde de basına bu görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Sırbistan ile Kosova arasındaki çözüme odaklandıklarını söylemişti.