AB Liderleri, Sırbistan ve Kosova Diyalogunu Memnuniyetle Karşıladı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, Sırbistan ile Kosova'nın diyalog çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi. Liderler, görüşmelerin sonuçlarını ve ilerlemeyi takdir ettiklerini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, Sırbistan ile Kosova'nın diyalog çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, 26 Ekim'de Brüksel'de Sırbistan ile Kosova liderleriyle ayrı ayrı gerçekleştirdikleri görüşmelerle ilgili ortak açıklama yayımladı.

Tarafların Brüksel'de yapılan görüşmelere katılımının memnuniyetle karşılandığı belirtilen açıklamada, Kosova'ya çoğunlukla Sırpların yaşadığı belediyelerde Sırp Belediyeler Birliği'nin kurulmasına yönelik prosedürü başlatma, Sırbistan'a da Kosova'nın bağımsızlığını fiilen (de-facto) tanıma çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "(İki ülke arasında mutabık kalınan anlaşmanın) Uygulaması, her iki tarafın da bir şeyler elde etmek için bir şeyler yapması gerektiği ilkesine dayalı olarak, tarafların ilgili yükümlülüklerini paralel ve adım adım yerine getirmesiyle ilerlemelidir. Artık odak noktası, önkoşullar veya gecikmeler olmadan anlaşmanın tam olarak uygulanmasına doğru ilerlemek olmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Kosova'da Sırp Belediyeler Birliği'nin kurulmasına ilişkin Avrupalı liderler tarafından her iki ülkenin liderine sunulan tüzük taslağının, en iyi Avrupai uygulamalar ve standartlarına uygun olarak azınlıkların korunmasına yönelik modern bir yolu kapsadığı vurgulanan açıklamada, liderlerin birliğin kurulmasına hazır olduklarını ifade etmelerinin memnuniyetle karşılandığı aktarıldı.

Açıklamanın sonunda, "Kosova ve Sırbistan'ın AB kolaylaştırıcılığında diyaloğun ayrıntıları üzerinde hızla anlaşmasını bekliyoruz. İlişkilerin normalleştirilmesi konusunda ilerleme kaydedilmemesi halinde, her iki taraf da önemli fırsatları kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacaktır." uyarısında bulunuldu.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Başbakanı Scholz, İtalya Başbakanı Meloni, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Kosova Başbakanı Albin Kurti ile 26 Ekim'de Brüksel'de iki ayrı toplantı yapmıştı.

Görüşmelerin ardından Vucic, ülkesinin Kosova konusunda yapılan tüm anlaşmaların uygulanmasını istediğini, Kosova'nın bağımsızlığını kabul etmeyeceklerini ve bunun bilinen bir durum olduğunu vurgulamış, Kurti ise iki ülke arasında varılan anlaşmaların uygulanabilmesi için "anlaşmaları imzalamanın" gerekli olduğuna dikkati çekmişti.

İki ülkenin sık sık karşı karşıya gelmesindeki ana nedeninin, Sırbistan'ın, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görmesi olduğu ifade ediliyor.

AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ise ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol aranıyor.