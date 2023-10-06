Avrupa Birliği liderleri Granada Deklarasyonu'nu kabul ederek, Avrupa'nın sınırlarını korumak için daha fazla işbirliği ve etkileşime ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

- AB liderleri Granada Deklarasyonu'nu kabul etti

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel: "Avrupa'nın sınırlarını korumak için daha fazla işbirliğine ihtiyaç var"

GRANADA - Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, İspanya'da gerçekleştirilen AB devlet ve hükümet başkanları gayriresmi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, AB liderlerinin Granada Deklarasyonu'nu kabul ettiğini belirterek, "Avrupa'nın sınırlarını korumak için Tunus dahil bir çok ülkeyle daha fazla işbirliği ve etkileşime ihtiyaç duyulduğunu" ifade etti.

İspanya'nın Granada kentinde gerçekleştirilen AB devlet ve hükümet başkanları gayriresmi toplantısı sona erdi. Toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Granada Deklarasyonu'nun kabul edildiğini belirterek, bu deklarasyonun AB'nin gelecekteki stratejik çalışmaları için önemli bir hareket noktası olduğunu belirtti. Avrupa'nın dünyanın geri kalanıyla etkileşimde olması gerektiğini ifade eden Michel, AB'nin çok kutuplu dünyada oynayacağı özel bir rolünün olduğunu söyledi.

"Göçmenlerin dönüşleri iyileştirilmeli"

Avrupa'da kalmalarına izin verilmeyen göçmenlerin geri dönüşlerinin iyileştirilmesi gerektiğini belirten AB Konseyi Başkanı Michel, göçün dış boyutu üzerinde çalışmanın ve suç grupları ile kaçakçılara karşı mücadelede daha etkili olunmasının önemli olduğunu ifade etti. Michel, Avrupa sınırlarını korumak için Tunus dahil bir çok ülkeyle daha fazla işbirliği ve etkileşime ihtiyaç duyulduğunu belirterek, AB liderlerinin bir sonraki toplantılarında göç konusunu masaya yatıracaklarını açıkladı.

"AB'ye katılım süreci liyakate dayalı bir süreç"

Basın toplantısında Michel'in ardından söz alan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'ye katılım sürecine değinerek, "AB'ye katılım süreci liyakate dayalı bir süreç ve bu sürecin kısayolu yok" dedi.

"Aday ülkeler katılmaya hazırsa onları AB'ye kabul etmeye hazırız" açıklamasını yapan Leyen, aday ülkelerin katılımına ilişkin komisyon raporunun kasım ayı başında ellerinde olacağını ve Aralık ayındaki Avrupa Konseyi sırasında ise raporun değerlendirileceğini ifade etti. Leyen ayrıca gayriresmi toplantıda liderlerin göçü yönetmenin operasyonel kısmını tartıştıklarını söyleyerek, Avrupa'nın kaçakçılara karşı önlem alması gerektiğini vurguladı.