AB, liderler zirvesi öncesi Rus petrolüne ambargo konusunda anlaşamadı - Haberler

Avrupa Birliği'nin (AB) yarınki liderler zirvesi öncesinde Rus petrolüne ambargo uygulanması konusunda anlaşma sağlayamadığı bildirildi.

AB, yarınki liderler zirvesi öncesi Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Rus petrolüne uygulamak istediği ambargo konusunda anlaşma sağlayamadı. Söz konusu ambargonun Rus petrolüne doğrudan daha fazla bağımlı olan ülkeler tarafından engellendiği ifade edildi. Adı açıklanmayan üst düzey bir AB diplomatı, AB üye ülkelerinin üzerinde çalıştığı Rus petrolüne ambargo uygulanması önerisine başta Macaristan olmak üzere Slovakya ve Çekya'nın sıcak bakmadığını ifade etti.

Rus petrolüne yönelik ambargo çıkmazını kırmak için Avrupa Komisyonu, yasağın yalnızca tankerler tarafından AB'ye getirilen Rus petrolü için geçerli olmasını ve alternatif arzlar sağlanana kadar Macaristan, Slovakya ve Çekya'nın Rus petrollerini Rus Druzhba Boru Hattı üzerinden bir süre daha almaya devam etmesini önerdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya girmesiyle başlayan ve üç ayı geride kalan savaşın başından bu yana aşamalı olarak yaptırım kararları alan AB, en son altıncı yaptırım paketini açıklamıştı. Rus petrolüne aşamalı olarak ambargo uygulanması ve AB'nin Rus kaynaklarına olan bağımlılığının azaltılması yönünde atılmak istenen adımlar ise Rus petrolüne bağımlılığı daha fazla olan ülkelerden destek görmüyor.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika