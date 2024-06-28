Üye Girişi
Haberler

AB Liderler Zirvesi'nde Üst Düzey Yöneticiler Belirlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları, Brüksel'de gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi'nin ilk gününde birliğe önümüzdeki beş yıl boyunca yön verecek üst düzey yöneticiler konusunda anlaştı.

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları, Brüksel'de gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi'nin ilk gününde birliğe önümüzdeki beş yıl boyunca yön verecek üst düzey yöneticiler konusunda anlaştı.

AB liderleri, Avrupa Komisyonu Başkanlığına mevcut Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'i yeniden aday gösterdi. Alman politikacı Von der Leyen, Avrupa Parlamentosu milletvekillerinin çoğunluğunun onayını alması halinde ikinci dönemi için seçilmiş olacak.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in yerine aday gösterilen isim ise Estonya Başbakanı Kaja Kallas oldu. Aday gösterildiğini doğrulayan Kallas, "Vatandaşlarımızın özgürlüğü, güvenliği ve refahını korumak için Avrupa'nın etkili bir küresel ortak olduğundan emin olmak üzere birlikte çalışmaya devam etmemiz gerekiyor" dedi.

Avrupa Konseyi Başkanlığına Antonio Costa seçildi

Liderler ayrıca, beklenildiği üzere Avrupa Konseyi Başkanlığına eski Portekiz Başbakanı Antonio Costa'yı seçti. Mevcut Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, halefi olarak Antonio Costa'nın seçildiği bilgisini sosyal medyadan yayınladığı açıklamayla doğruladı.

Costa da sosyal medya üzerinden yayınladığı paylaşımda, "Yeni Avrupa Konseyi Başkanı olma sorumluluğunu güçlü bir vazife bilinciyle üstleneceğim" diye yazdı.

1 Aralık itibarıyla görevi devralacağını açıklayan Costa, önümüzdeki beş yıl boyunca 27 üye ülke arasındaki birliği teşvik etmeye ve Avrupa Konseyi'nin bugün üzerinde uzlaştığı stratejik gündeme odaklanacağını ifade etti.

AB ile Ukrayna arasında güvenlik anlaşması imzalandı

AB Liderler Zirvesi çerçevesinde bugün ayrıca Avrupa Birliği ve Ukrayna arasında Brüksel'in Kiev'e askeri yardımlarının devam edeceği taahhüdünü içeren bir güvenlik anlaşmasına imza atıldı.

Anlaşmaya Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel imza attı.

Belge, AB ve üye ülkelerin şimdiye kadar Ukrayna'ya toplam 108 milyar Euro tutarında yardım sağladığını ifade ediyor. Belgede, "AB, Ukrayna'ya ve halkına ihtiyaç duyulan tüm siyasi, mali, ekonomik, insani, askeri ve diplomatik desteği gerektiği sürece ve ihtiyaç duyulan yoğunlukta sağlamaya devam etmeye kararlıdır" deniliyor. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Avrupa Birliği Brüksel Hükümet Politika Güncel Haberler

Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti

Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti

 Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte

Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte

 Biden ve Trump canlı yayında karşı karşıya! Anketin galibi ezici üstünlükle Trump oldu

Biden ve Trump canlı yayında karşı karşıya! Anketin galibi ezici üstünlükle Trump oldu

Bakmadan Geçme

Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı neden kapalı, ne zaman açılacak? Yıldız- Mahmutbey metro hattında ne oldu? Yıldız- Mahmutbey metro hattı kapalı mı? EN YENİ CUMA MESAJLARI 28 HAZİRAN | Duali, ayetli, kısa ve anlamlı Cuma sözleri neler? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 28 Haziran günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 28 Haziran TV YAYIN AKIŞI: Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 Kredi kartlarında temassız ödeme limit kaç oldu? Temassız ödeme limiti kaç TL? Zeynep Mayruk kimdir? Tolga Sarıtaş'ın eşi Zeynep Mayruk kaç yaşında ve ne iş yapıyor? MÜGE ANLI CANLI İZLE! 28 Haziran Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? Tolga Sarıtaş evlendi mi, kiminle evlendi? Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk evlendi mi? TSK personel kanununda değişiklik yapıldı! Resmi Gazete bugün (28 Haziran) kararları neler? Askerlere sosyal medya yasaklandı mı, askerlerin Instagram, Facebook paylaşım yapmaları yasak mı TSK 2024? 28 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 28 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Mehmet Yalçınkaya evli mi, çocuğu var mı? 28 Haziran 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 28 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi

İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title