AB Liderler Zirvesi'nde Üst Düzey Yöneticiler Belirlendi

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları, Brüksel'de gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi'nin ilk gününde birliğe önümüzdeki beş yıl boyunca yön verecek üst düzey yöneticiler konusunda anlaştı.

AB liderleri, Avrupa Komisyonu Başkanlığına mevcut Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'i yeniden aday gösterdi. Alman politikacı Von der Leyen, Avrupa Parlamentosu milletvekillerinin çoğunluğunun onayını alması halinde ikinci dönemi için seçilmiş olacak.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in yerine aday gösterilen isim ise Estonya Başbakanı Kaja Kallas oldu. Aday gösterildiğini doğrulayan Kallas, "Vatandaşlarımızın özgürlüğü, güvenliği ve refahını korumak için Avrupa'nın etkili bir küresel ortak olduğundan emin olmak üzere birlikte çalışmaya devam etmemiz gerekiyor" dedi.

Avrupa Konseyi Başkanlığına Antonio Costa seçildi

Liderler ayrıca, beklenildiği üzere Avrupa Konseyi Başkanlığına eski Portekiz Başbakanı Antonio Costa'yı seçti. Mevcut Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, halefi olarak Antonio Costa'nın seçildiği bilgisini sosyal medyadan yayınladığı açıklamayla doğruladı.

Costa da sosyal medya üzerinden yayınladığı paylaşımda, "Yeni Avrupa Konseyi Başkanı olma sorumluluğunu güçlü bir vazife bilinciyle üstleneceğim" diye yazdı.

1 Aralık itibarıyla görevi devralacağını açıklayan Costa, önümüzdeki beş yıl boyunca 27 üye ülke arasındaki birliği teşvik etmeye ve Avrupa Konseyi'nin bugün üzerinde uzlaştığı stratejik gündeme odaklanacağını ifade etti.

AB ile Ukrayna arasında güvenlik anlaşması imzalandı

AB Liderler Zirvesi çerçevesinde bugün ayrıca Avrupa Birliği ve Ukrayna arasında Brüksel'in Kiev'e askeri yardımlarının devam edeceği taahhüdünü içeren bir güvenlik anlaşmasına imza atıldı.

Anlaşmaya Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel imza attı.

Belge, AB ve üye ülkelerin şimdiye kadar Ukrayna'ya toplam 108 milyar Euro tutarında yardım sağladığını ifade ediyor. Belgede, "AB, Ukrayna'ya ve halkına ihtiyaç duyulan tüm siyasi, mali, ekonomik, insani, askeri ve diplomatik desteği gerektiği sürece ve ihtiyaç duyulan yoğunlukta sağlamaya devam etmeye kararlıdır" deniliyor. - BRÜKSEL