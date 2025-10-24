Haberler

AB Liderler Zirvesi'nde Ukrayna'ya Kredi Süreci Ertelendi

Güncelleme:
Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi'nde liderler, Ukrayna'ya Rus varlıklarıyla kredi sağlanması kararını Aralık ayına erteledi. Zirvede Belçika, kredi planında sert bir tutum sergileyerek müzakerelerin uzamasına neden oldu. Ayrıca, İsrail ve Filistin için barış çağrıları ve Avrupa'nın savunma hazırlığı konuları gündeme geldi.

Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi'nde liderler, Ukrayna'ya Rus varlıklarıyla kredi sağlanmasına ilişkin kararın Aralık ayına ertelenmesine karar verdi.

AB üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları, Brüksel'deki Liderler Zirvesi'nde Ukrayna'ya dondurulmuş Rus varlıkları kullanılarak verilecek on milyarlarca euroluk krediye ilişkin saatler süren müzakerelerin ardından, ortak bildiri yayımladı. Zirvede Belçika, AB'nin dondurulmuş Rus varlıklarını Ukrayna'ya 140 milyar euroluk bir kredi için kullanma planı konusunda sert bir tutum sergiledi. Belçika Başbakanı Bart de Wever, uzun ve karmaşık müzakerelerin ardından konunun Aralık ayına ertelenmesini öngören ifadeyi kabul etti.

"Avrupa Konseyi, bir sonraki toplantısında bu konuya yeniden dönecektir"

Dondurulmuş Rus varlıklarının çoğuna ev sahipliği yapan Belçika'nın Moskova'dan gelebilecek hukuki ve mali misillemelere ilişkin endişeler nedeniyle riskin diğer ülkelerle paylaşılması talepleri nedeniyle uzayan müzakereler sonrasında kabul edilen sonuç bildirisinde, "Avrupa Konseyi, Ukrayna'nın 2026-2027 dönemine ilişkin acil mali ihtiyaçlarını, özellikle de askeri ve savunma çabalarını karşılamayı taahhüt etmektedir. Bu nedenle Avrupa Konseyi, Komisyonu Ukrayna'nın finansman ihtiyaçlarının değerlendirilmesine dayalı olarak mali destek seçeneklerini mümkün olan en kısa sürede sunmaya davet etmekte ve Komisyon ile Konseyin bu konuda çalışmaları ilerletmesini istemektedir. Böylece Avrupa Konseyi, bir sonraki toplantısında bu konuya yeniden dönecektir" denildi.

Gazze'deki barış planının tüm aşamalarını uygulama çağrısı

Sonuç bildirisinin Orta Doğu'ya ilişkin kısmında ABD Başkanı Donald Trump tarafından sunulan barış planının ilk aşamasında varılan anlaşma ve Şarm El-Şeyh Barış Zirvesi'nin sonuçlarının memnuniyetle karşılandığı ifade edildi. Bildiride ayrıca, tüm taraflara planın tüm aşamalarını eksiksiz uygulama taahhüdünde bulunma ve anlaşmayı tehlikeye atabilecek her türlü eylemden kaçınma çağrısı yapıldı.

Bildiride Avrupa Konseyi, İsrail ve Filistin'in güvenli ve tanınmış sınırlar içinde yan yana barış içinde yaşamasını öngören iki devletli çözüme bağlılığını bir kez daha teyit etti. Bildiride ayrıca Gazze'ye insani yardımların derhal, kesintisiz ve geniş ölçekte ulaştırılması ve BM kuruluşları ve insani yardım örgütlerinin bağımsız bir şekilde çalışmalarına izin verilmesi çağrısı yapıldı.

AB'nin insani yardım ulaştırılmasını kara yollarını tamamlayacak şekilde Kıbrıs Deniz Koridoru üzerinden de destekleyeceği ifade edilen bildiride, "AB, Gazze'nin istikrara kavuşturulması, geçiş yönetimi, yeniden toparlanma ve yeniden inşasına katkıda bulunmaya hazır olduğunu ifade etmektedir" denildi.

İsrail'e Batı Şeria'da gerilimi düşürme çağrısı

Sonuç bildirisinde ayrıca İsrail'e Doğu Kudüs dahil olmak üzere Batı Şeria'da gerilimi düşürme çağrısı yapıldı. Bildiri metninde, "Hristiyan topluluklara yönelik olanlar da dahil olmak üzere yerleşimci şiddetinin sona erdirilmesi ve uluslararası hukuka göre yasa dışı olan yerleşimlerin genişletilmesine son verilmesi ve İsrail'in askeri operasyonunun durdurulması çağrısında bulunulmaktadır" denildi.

Bildiride ayrıca, "Avrupa Konseyi, iki devletli çözümü daha da zayıflatan E1 yerleşim planının iptal edilmesi için İsrail'e çağrıda bulunmaktadır" ifadelerine yer verildi.

2030 yılına kadar tam savunma hazırlığı

Sonuç bildirisinin Avrupa'nın savunmasıyla ilgili kısımlarında AB'nin 2030 yılına kadar tam savunma hazırlığına ulaşmayı hedeflediği ve Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının Avrupa ve küresel güvenlik açısından varoluşsal bir tehdit oluşturduğu teyit edildi. Bildiride savunmada öncelikli projeler olan İHA duvarı ve hava savunma kabiliyetlerini geliştirmeye yönelik projelere öncelik verilmesi kararına da yer verildi. Savunmaya ilişkin bildiri metninde, "Avrupa Konseyi, en acil ihtiyaçlara yanıt verebilmek için üye devletlerin özellikle anti-drone ve hava savunma kabiliyetlerini güçlendirmeye yönelik ortak çabaları destekleyecek somut projelere odaklanması gerektiğini değerlendirmektedir" denildi.

AB'nin savunma adımları "NATO'yu tamamlayıcı nitelikte"

Bildiride ayrıca AB'nin güvenlik ve savunma alanında attığı adımların küresel ve transatlantik güvenliğe olumlu katkı sağlayacağı kaydedilerek, "Bu durum, üyeler için kolektif savunmanın temeli olmaya devam eden NATO'yu tamamlayıcı niteliktedir" ifadeleri kullanıldı. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
