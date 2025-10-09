AB, 'Küresel Geçit' Programıyla 2027'ye Kadar 400 Milyar Euro Yatırım Bekliyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, Çin'in artan siyasi ve ekonomik etkisine yanıt olarak geliştirilen "Küresel Geçit" programı çerçevesinde yapılan yatırımların 2027'ye kadar 400 milyar euroyu aşmasını beklediklerini duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, Brüksel'de gerçekleştirilen Küresel Geçit Forumu'nda (Global Gateway Forum) konuştu. Leyen 2021'de başlatılan ve Afrika kıtasına yatırımları öncelik kabul eden yatırım programına ilişkin açıklamasında, "Küresel Geçit, karşılıklı faydaya dayalı bir girişimdir. İlk hedefimiz, 5 yıl içinde 300 milyar euronun seferber edilmesiydi. Ancak bugün bu hedefe çoktan ulaştık ve 4 yıl içinde 306 milyar eurodan fazla kaynağı harekete geçirdik. 2027'ye kadar 400 milyar euroyu aşacağımıza eminim. Sizlerle birlikte Küresel Geçit'i enerji, temiz teknoloji, dijital, kritik mineraller, ulaşım, gıda ve sağlık gibi önemli değer zincirlerine daha fazla odaklanacak şekilde geliştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Orta Afrika'daki Lobito Koridoru'nun bunun uygulamadaki örneklerinden biri olduğunu belirten Von der Leyen, "Bu ulaşım hattı, Angola'nın Atlas Okyanusu kıyısını Zambiya ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin maden bölgeleriyle birbirine bağlıyor. Bu sayede, kıtanın merkezinden limana yapılan yolculuk süresi, 45 günden sadece bir haftaya düşecek. Ayrıca, yoğun yollardan 5 bin ağır kamyonun kaldırılmasıyla, karbon emisyonları önemli ölçüde azalacak" dedi.

"Bu girişim, sanayilerimiz için hayati öneme sahip kritik ham maddeler ile ilgilidir"

Von der Leyen, "Bu girişim, stratejik sanayilerimizin için hayati öneme sahip olan kritik ham maddeler ile ilgilidir. Üstelik yalnızca Avrupa'nın ihtiyaçlarını karşılamak için değil, aynı zamanda yerel işleme ve katma değer oluşturulması içindir" ifadelerini kullandı.

"Özel sektör yatırımları Afrika'nın sağlık ve gıda egemenliğini güçlendiriyor"

Küresel Geçit programının hibe, imtiyazlı kredi ve garanti mekanizmaları aracılığıyla riski paylaştığını ve iş dünyası için projeleri uygulanabilir hale getirdiğini kaydeden Von der Leyen, "Bu yaklaşımın işe yaradığını gördük. Küresel Geçit desteğiyle, özel sektör yatırımları Afrika'nın sağlık ve gıda egemenliğini güçlendiriyor" açıklamasını yaptı. İş dünyasından gelen talepler üzerine bugün Küresel Geçit Yatırım Merkezi'ni başlattıklarını da duyuran Von der Leyen, "Bu şirketlerin yatırım teklifleri sunabileceği tek giriş noktası niteliğinde bir platform. Burada üye devletler, kalkınma bankaları, ihracat kredi ajansları ve işletmeler bir araya gelerek, koordineli teklifler hazırlayabilecek" dedi.

Küresel Geçit programı

Küresel Geçit programı, Ursula von der Leyen liderliğindeki Avrupa Komisyonu tarafından 2021 senesinde başlatılmıştı. Afrika başta olmak üzere dünya genelinde altyapı projelerine yatırım stratejisi oluşturan girişim, Avrupa tarafından küresel ortaklarla daha güçlü ticaret ve yatırım ilişkileri kurma fırsatı olarak görülüyor. Çin'in artan siyasi ve ekonomik etkisine ve karşı koymayı amaçladığı savunulan girişim, projelere ilişkin somut ayrıntılara ulaşmanın çok zor olduğu ve yeni bir girişim olmaktan ziyade var olan program ve girişimleri kapsadığı şeklindeki eleştirilerin hedefi olmuştu. - BRÜKSEL