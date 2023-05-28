AB Konseyi Başkanı Michel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Tebrik Etti
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AB Konseyi Başkanı Charles Michel, geçici sonuçlara göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti. Michel, yeniden birlikte çalışmak için sabırsızlandığını kaydetti.
AB Konseyi Başkanı Charles Michel, geçici sonuçlara göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti. Michel, yeniden birlikte çalışmak için sabırsızlandığını kaydetti. - ANKARA
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika