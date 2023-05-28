Üye Girişi
Haberi Paylaş
AB Konseyi Başkanı Michel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Tebrik Etti

AB Konseyi Başkanı Michel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Tebrik Etti

Politika Haberleri

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, geçici sonuçlara göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti. Michel, yeniden birlikte çalışmak için sabırsızlandığını kaydetti.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, geçici sonuçlara göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti. Michel, yeniden birlikte çalışmak için sabırsızlandığını kaydetti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Charles Michel Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title