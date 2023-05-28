AB Konseyi Başkanı Michel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Tebrik Etti

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, geçici sonuçlara göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti. Michel, yeniden birlikte çalışmak için sabırsızlandığını kaydetti.