AB Konseyi Başkanı Karabağ'da Ermenilerin durumu için Azerbaycan ve Ermenistan ile temaslarını sürdürüyor

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Karabağ'daki Ermenilerin durumu konusunda çözüm bulmak amacıyla Azerbaycan ve Ermenistan ile temaslarını sürdürüyor. Michel, Laçın Koridoru'nun ve Ağdam yolunun açılması için aşamalı bir teklif sundu.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in Karabağ'daki Ermenilerin durumu konusunda yaşanan anlaşmazlığın çözümü için Azerbaycan ve Ermenistan ile temaslarını sürdürdüğü, Laçın Koridoru'nun ve Ağdam yolunun açılması için aşamalı bir teklif sunduğu açıklandı.

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in ekibinin Karabağ'daki Ermenilerin durumuna ilişkin yaşanan anlaşmazlığa çözüm bulmak amacıyla Bakü, Erivan ve Karabağ Ermenilerinin temsilcileriyle temas halinde olduğu belirtildi. Michel'in bu kapsamda, Laçın Koridoru'nun ve Ağdam yolunun açılması konusunda aşamalı bir teklif sunduğu ifade edildi. Açıklamada AB'nin Laçın Koridoru'nun açılması gerektiğine inandığı vurgulanırken, Ağdam yolunun malzeme temini amacıyla kullanılmasının acil ve günlük temel ihtiyaçların karşılanması konusunda da somut ve sürdürülebilir bir çözümün parçası olabileceği kaydedildi. Ayrıca Bakü ve Karabağ Ermenileri arasındaki diyaloğun karşılıklı güveni güçlendirmesi gerektiği, bu amaçla AB'nin çeşitli önerilerde bulunduğu aktarıldı. Tüm çabaların tek hedefinin, Bakü-Erivan ilişkilerin tüm halkların yararına kalıcı bir şekilde normalleştirilmesini sağlamak olduğu belirtildi. AB'nin bu kapsamda diğer uluslararası aktörlerle de düzenli temasta bulunduğu kaydedildi.

Azerbaycan, Laçın-Hankendi yoluna güvenlik endişesiyle kısıtlama uyguluyor

Azerbaycan yönetimi, Ermenistan'dan sınır muhafızlarına ateş açılmasını ve Kızıl Haç araçlarıyla "kaçak mal" taşımasını gerekçe göstererek Karabağ'da yaşayan Ermenilerin Ermenistan'a gidiş-dönüşte kullandığı Laçın-Hankendi yoluna kısıtlama uyguluyor. Yolu sivillerin geçişine açık tutan, ancak ağır vasıtaların geçişine izin vermeyen Azerbaycan, Karabağ'daki Ermeni nüfusa yapılacak sevkiyatlar için Ağdam-Hankendi yolunun kullanılmasını öneriyor. Ermenistan ise Azerbaycan'ı Karabağ'a giden malları engellemek ve Laçın koridorunu kapatarak insani krize yol açmakla suçluyor. - BRÜKSEL