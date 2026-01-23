AB, Grönland'a Desteğini Vurguladı

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Grönland konulu gayriresmi AB Liderler Zirvesi'nin ardından yaptığı açıklamada, "Danimarka ve Grönland, AB'nin tam desteğine sahiptir" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Grönland ve transatlantik ilişkiler gündemiyle gerçekleştirilen gayriresmi AB Liderler Zirvesi'nin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, ABD ile Grönland konusunda yaşanan krize ilişkin açıklamalarla başladığı konuşmasında, AB ve ABD'nin uzun zamandır iki ortak ve müttefik olduğu vurgusu yaptı. Costa, "AB ve ABD, Arktik bölgesinin güvenliği konusunda ortak çıkarlara sahiptir. Özellikle NATO aracılığıyla birlikte çalışmaktadırlar. AB de bu bölgede daha güçlü bir rol oynayacaktır" dedi.

"Danimarka ve Grönland, AB'nin tam desteğine sahiptir"

AB Konseyi Başkanı Costa, "Çok net olmak istiyorum. Danimarka ve Grönland, AB'nin tam desteğine sahiptir. Danimarka ve Grönland'ı ilgilendiren konularda yalnızca Danimarka ve Grönland karar verebilir" ifadelerini kullandı. AB'nin Grönland politikasını uluslararası hukukun şekillendireceğini vurgulayan Costa, "Dün ABD tarafından Avrupa'ya yönelik yeni gümrük tarifelerinin getirilmeyeceğinin açıklanması olumludur. İlave tarifelerin uygulanması, AB ile ABD arasındaki ticaret anlaşmasıyla bağdaşmazdı" dedi.

Costa, "AB, çıkarlarını savunmaya ve her türlü baskı ve zorlamaya karşı kendisini, üye devletleri, vatandaşlarını ve şirketlerini korumaya devam edecektir. Bunu yapacak güce ve araçlara sahibiz" diye konuştu.

Costa, ABD ile ortak menfaatin bulunduğu her konuda işbirliğine devam edeceklerini ve buna Ukrayna'daki savaşa adil ve kalıcı bir çözüm bulunmasının da dahil olduğunu söyledi.

"Barış Kurulu konusunda şüphelerimiz var"

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsviçre'de Dünya Ekonomik Forumu'nun gerçekleştirildiği Davos'ta diğer liderlerle birlikte kuruluş sözleşmesine imza attığı Barış Kurulu'na da değinen Costa, "Barış Kurulu Şartı'nda bulunan bazı unsurlar konusunda, özellikle bunun kapsamı, yönetim yapısı ve BM Şartı ile uyumluluğu konusunda ciddi şüphelerimiz var. BM Güvenlik Konseyi'nin 2803 sayılı kararı doğrultusunda bir geçiş yönetimi olarak görev yapacak bir Barış Kurulu için ise ABD ile birlikte çalışmaya hazırız" dedi.

"AB ile Grönland arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için çalışıyoruz"

Gayriresmi AB Liderler Zirvesi'nde transatlantik ilişkileri, Grönland'ı ve Ukrayna'yı görüştüklerini ifade eden Von der Leyen ise Grönland konusunda 24 saat öncesine nazaran net bir şekilde daha iyi bir konumda bulunduklarını söyledi. Von der Leyen, AB'nin Grönland ve Danimarka ile dayanışma gösterdiğini, gümrük tarifeleri konusunda üye devletlerin yanında durduğunu, ABD ile çok aktif ve farklı düzeylerde temas kurarak kararlı ve gerilimi tırmandırmaktan kaçınan bir tutum benimsediğini ve ABD'nin tarifeleri uygulaması ihtimaline karşı ticari önlemler açısından iyi bir hazırlık içinde bulunduğunu söyledi.

Konuşmasında Arktik bölgesi ve bu bölgenin güvenliğine de değinen Von der Leyen, "AB ile Grönland arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için çalışıyoruz. Bunun bir parçası olarak AB Komisyon, yakın zamanda kapsamlı bir yatırım paketi sunacak. Yatırımların ötesinde, Arktik güvenliği gibi son derece önemli bir başlıkta, ABD ve tüm ortaklarımızla işbirliğini derinleştirmeyi de amaçlıyoruz. Özellikle, savunma harcamalarındaki artışı, Arktik şartlarına uygun teçhizata yönlendirmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Örneğin AB'ye ait bir buz kıran gemisi. Ayrıca İngiltere, Kanada, Norveç ve İzlanda gibi bölgedeki diğer ortaklarla güvenlik ve savunma düzenlemelerini güçlendirmek istiyoruz. Bu artık jeopolitik bir zorunluluk haline geldi" dedi.

"AB, Grönland krizini başarılı bir şekilde yönetti"

Açıklamaların ardından ABD'nin Grönland'ı alma ve tarife uygulama tehditlerinin ardından Avrupa'nın bir müttefik olarak ABD'ye nasıl güvenebileceği yönünde bir soruya AB Konseyi Başkanı Costa, "Dostlar, müttefikler ve ortaklar arasındaki ilişkilerin nezaket ve karşılıklı saygı temelinde yürütülmesi gerektiğine inanıyoruz. ABD ile olan ilişkilerimizde de şimdiye kadar yaptığımız ve bundan sonra da yapmaya devam edeceğimiz şey budur" dedi.

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ise Avrupa'nın Grönland krizini gerilimi tırmandırmayan fakat kararlı bir tutum sergileyerek başarıyla yönettiğini fakat daha bağımsız bir Avrupa için daha fazla çalışmaları gerektiğinin görüldüğünü söyledi.

Avrupa'nın bağımsızlığının bir gecede inşa edilemeyeceğini söyleyen Von der Leyen, "Bağımsız bir Avrupa'nın temel unsurları, ekonomik güç ve bunun için gerekli olan güvenlik altyapısıdır. Bu hedefe ulaşmak için ise ekonomimizin lokomotifi olan güçlü bir tek pazara ihtiyaç var" dedi. Von der Leyen, Avrupa'nın dünyanın diğer pazarlarına açılımı ile birlikte tedarikçilerini ve tedarik zincirlerini güçlendireceğini ve bu şekilde daha bağımsız hale geleceğini ifade etti.

"Misilleme önlemleri masadaydı ve masada kalmaya devam ediyor"

ABD Başkanı Trump'ın Avrupa'yı yeniden tehdit edilmesi durumunda nasıl bir yol izleneceğine ilişkin bir soruya AB Konseyi Başkanı Costa, "Bizim açımızdan transatlantik ortaklığımızı korumak ve ona değer vermek son derece önemlidir. Sosyal medyadaki her türlü iletişime günlük bazda tepki vermiyoruz. İlişkilerimize dair net bir vizyonumuz var, temel ilkelerimize sıkı bir şekilde bağlı kalıyoruz ve ortaklarımızla ilişkilerimizi, nezaket ve karşılıklı saygı çerçevesinde yürütüyoruz" dedi.

Aynı soruya AB Komisyonu Von der Leyen ise, "Geçtiğimiz yaz, muhtemel ve gerekli olabilecek ticari misilleme önlemleri geliştirdik. Bunlar masadaydı ve masada kalmaya devam ediyor. Fakat bizim için önemli olan itimattır. Bir anlaşma yaptık ve anlaşma anlaşmadır. ABD'den görmek istediğimiz yaklaşım da budur" ifadeleriyle cevapladı. - BRÜKSEL