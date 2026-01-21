Costa: 'AB, her çeşit baskıya karşı kendini savunacaktır'

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB'nin her çeşit baskıya karşı kendini savunacağını söyleyerek, "En güçlü olanın yasasının en zayıf olanın haklarının üzerinde üstün gelmesini kabul edemeyiz" dedi.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa, Avrupa Birliği'nin her çeşit baskıya karşı kendini savunacağını ve uluslararası kurallara dayanan düzeni ve uluslararası hukuku koruyacağını söyledi. Avrupa Parlamentosunda konuşan Costa, "Kendimizi, üyelerimizi, vatandaşlarımızı, şirketlerimizi her türlü baskıya karşı savunmaya hazırız. AB bunu yapacak güçlere ve araçlara sahiptir" dedi.

"En güçlü olanın yasasının en zayıf olanın haklarının üzerinde üstün gelmesini kabul edemeyiz" diyen Costa, "Çünkü uluslararası hukuk isteğe bağlı değil ve ittifaklar sadece bir dizi işlemden ibaret olamaz" ifadelerini kullandı. - STRASBOURG