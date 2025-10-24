AB Konseyi Başkanı: 'Ukrayna, Avrupa Birliği'ne güvenmeye devam edebilir'

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, " Ukrayna, Avrupa Birliği'ne güvenmeye devam edebilir. Avrupa'da Ukrayna konusunda bir yorgunluk yok" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de başlıca gündemi Ukrayna'ya mali destek konusunun oluşturduğu AB Liderler Zirvesi'nin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

"Avrupalı liderler, Ukrayna'nın finansal ihtiyaçlarının iki yıl boyunca karşılanmasını taahhüt etti"

Basın toplantısında açıklamalarına Ukrayna ile başlayan AB Konseyi Başkanı Costa, "Ukrayna'yı gerektiği sürece ve gerektiği kadar destekleyeceğiz. Bugün üç önemli anlaşmaya vardık. İlk olarak, Avrupalı liderler Ukrayna'nın finansal ihtiyaçlarının önümüzdeki iki yıl boyunca karşılanmasını taahhüt etti" dedi. Ukrayna'nın Rusya'ya karşı kendini savunmak için ihtiyaç duyduğu mali kaynaklara sahip olduğundan emin olacaklarını vurgulayan Costa, "Şimdi, Avrupa'nın bu desteğin teknik, hukuku ve mali yönleri üzerinde çalışması gerekiyor ve bu konuya Aralık ayındaki Avrupa Konseyi toplantısında geri döneceğiz" dedi.

"Avrupa, Ukrayna'yı yüzüstü bırakmayacak"

Bugün bir diğer kararın da Rusya aleyhindeki 19'uncu yaptırım paketinin kabulü olduğunu ifade eden Costa, "Bu, Rusya üzerindeki baskımızı artıracak ve Rus savaş makinesine daha fazla zarar verecektir" ifadelerini kullandı. Üçüncü noktanın ise üye devletlerin Rusya'nın gölge filosunu engellemeye yönelik önlemleri güçlendirme konusunda anlaşmaları olduğunu kaydeden Costa, "Mesajımız net. Avrupa, Ukrayna'yı yüzüstü bırakmayacak" dedi.

AB Liderler Zirvesi'nde sonuç alınan bir diğer alanın da savunma olduğunu vurgulayan Costa, "Artık önceliklerimiz net. Anti-drone ve hava savunmasından başlayarak, doğal olarak doğu kanadına öncelik veriyoruz. Birinci aşama, bu projeleri ileriye taşıyacak kabiliyet koalisyonlarının yıl sonuna kadar tamamlanması olacak. İkinci aşama ise 2026 başında somut projelerin başlatılması ve ilerletilmesi olacak. Üye devletler, savunma bakanları ve Avrupa Savunma Ajansı'nın daha büyük rol üstleneceği bu süreçte, ortak çabalarımıza yön verecek konumda olacak" dedi.

Costa, "Avrupa'nın egemenliğini bu şekilde inşa ediyoruz. Bugün Komisyon ile Yüksek Temsilci tarafından sunulan Savunma Hazırlığı Yol Haritası, bunun için belirleyici bir yapı taşı oldu" ifadelerini kullandı.

"Verimli bir görüşme gerçekleştirdik"

Basın toplantısında AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise zirvenin çok verimli geçtiği ve bir dizi alanda ilerleme kaydedildiğini söyledi. Konuşmasına Ukrayna'ya ilişkin açıklamalarla başlayan Von der Leyen, "Bu sabah, 19'uncu yaptırım paketini kabul ettik. Bu, Rusya'nın savaş ekonomisinin kalbini hedef alan kapsamlı ve geniş ölçekli bir paket. Aynı zamanda ABD de Rusya'ya karşı kendi yaptırım paketini uygulamaya koyuyor. Bu iki adımın aynı anda atılması son derece memnuniyet verici" dedi.

Dondurulmuş Rus varlıklarıyla finanse edilecek Tazminat Kredisi üzerinde de verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini vurgulayan Von der Leyen, "Bu görüşme, henüz netleştirilmesi gereken bazı noktaları belirlememize imkan sağladı. Bu doğrultuda, bu konuya farklı seçenekleri geliştirerek geri döneceğiz. Şunu bir kez daha vurgulamak isterim; Bu çalışmaları ilerletirken, Avrupa ve uluslararası hukuka her zaman tam saygı göstereceğiz" dedi.

"Bugün tehdit doğudan geliyor ama yarın güneyden gelebilir"

Bugün 2030 Savunma Hazırlık Yol Haritası üzerinde de olumlu bir tartışma gerçekleştirdiklerini vurgulayan Von der Leyen, AB'nin kabiliyet açıklarını belirliyor ve NATO ile yakın koordinasyon içinde hazırlanan Yol Haritası'nın 360 derecelik kapsamlı bir yaklaşım olduğunu söyledi. Von der Leyen, "Bugün tehdit doğudan geliyor olabilir ama yarın güneyden gelebilir. Bu nedenle 360 derecelik bir yaklaşım başlatıyoruz. Belirlediğimiz öncü projeler bunun açık önceliğidir" dedi.

Savunma için 2030'a kadar 800 milyar euroya varan yatırımlar yapılacağını ve bu yatırımın AB içinde açık bir geri dönüş sağlamasını beklediklerini vurgulayan Von der Leyen, "Avrupa kendi savunmasından sorumlu olmalı. Bunu da güçlü bir transatlantik güvenliğin parçası olarak ve NATO ile tam uyum içinde yapmalıdır" ifadelerini kullandı.

Kamu ihalelerine "Avrupa üretimi" kriteri getirilecek

Avrupa'da üretilen ürünleri daha fazla destekleme stratejisi benimseyeceklerini duyuran AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, "Bazı stratejik sektörlerde "Avrupa üretimi" kriterini kamu ihalelerine dahil edeceğiz" dedi. Kamu ihalelerinin toplamda Avrupa Birliği GSYİH'sinin yaklaşık yüzde 14'üne denk geldiğine dikkat çeken Von der Leyen, "Devletlerin elinde muazzam bir mali güç var" şeklinde konuştu.

Basın toplantısında Ukrayna'ya tazminat kredisi konusunda yaşanan anlaşmazlığa ilişkin bir soru alan Von der Leyen, "Bu konu hiç de basit değil, aksine son derece karmaşık bir konu. Bu nedenle bunu tartıştık. Bazı noktaların netleştirilmesi ve daha derin bir çalışma yapılması gereği açıkça ortaya konuldu. Başka bir ifadeyle tazminat kredisi konusunda anlaşmaya vardık fakat bunun nasıl olacağı yani bunu nasıl mümkün kılacağımız konusunda çalışmamız gerekiyor" dedi.

Costa: "Avrupa'da Ukrayna konusunda bir yorgunluk yok"

AB Konseyi Başkanı Costa ise Avrupa'nın Ukrayna'nın mali ihtiyaçlarını karşılama taahhüdünün Rusya'ya verilmiş en önemli mesaj olduğunu söyledi. Costa, "Ukrayna, Avrupa Birliği'ne güvenmeye devam edebilir. Avrupa'da Ukrayna konusunda bir yorgunluk yok. Ukrayna'yı desteklemek için çalışmaya devam etmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Costa, Ukrayna'ya Rus varlıkları kullanılarak finanse edilecek krediye ilişkin konunun Aralık ayında yapılacak toplantıda yeniden ele alınacağını ve nihai kararın o zaman verileceğini söyledi. - BRÜKSEL