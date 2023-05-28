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AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Politika Haberleri

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, geçici sonuçlara göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ederek yeniden birlikte çalışmak için sabırsızlandığını belirtti.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, geçici sonuçlara göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ederek yeniden birlikte çalışmak için sabırsızlandığını belirtti.

Kaynak: AA / Ömer Tuğrul Çam - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Charles Michel Politika Haberler

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