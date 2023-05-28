AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti
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AB Konseyi Başkanı Charles Michel, geçici sonuçlara göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ederek yeniden birlikte çalışmak için sabırsızlandığını belirtti.
AB Konseyi Başkanı Charles Michel, geçici sonuçlara göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ederek yeniden birlikte çalışmak için sabırsızlandığını belirtti.
Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?— Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023
Kaynak: AA / Ömer Tuğrul Çam - Politika