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AB, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Seçim Gözlemci Görevlendirmeyecek

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Avrupa Birliği (AB), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için teknik kısıtlamalar nedeniyle gözlemci görevlendirmeyeceğini duyurdu. Ülkede yaşanan çatışmaların şiddetlenmesi ve kontrol dışı kısıtlamalar nedeniyle AB'nin seçim gözlem misyonunu iptal etmek zorunda kaldığı belirtildi.

Avrupa Birliği (AB) Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) 20 Aralık'ta yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için teknik kısıtlamalar nedeniyle gözlemci görevlendirmeyeceğini duyurdu.

AB Komisyonu sözcülerinden Nabila Massrali, yaptığı açıklamada, AB'nin kontrolü dışındaki teknik kısıtlamalar nedeniyle seçim gözlem misyonunu iptal etmek zorunda kaldıklarını bildirdi.

Massrali, AB'nin Kongolu yetkililerle, AB gözlemci misyonunun seçim sürecini başkent Kinşasa'dan takip etmesi gibi seçenekler üzerinde görüşmelerin devam ettiğini sözlerine ekledi.

KDC'nin doğusunda isyancı gruplarla güvenlik güçleri arasındaki çatışmaların şiddeti artarken, ülke 20 Aralık'ta cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için sandık başına gidecek.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aralarında mevcut Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, 2018 seçimlerinde de aday olan Martin Fayulu, Nobel Barış Ödüllü doktor Denis Mukwege'nin de bulunduğu 26 aday yarışacak.

Yaklaşık 100 milyon nüfusuyla Sahra Altı Afrika'nın en kalabalık ülkesinde, 44 milyon seçmen oy kullanacak.

Kaynak: AA / Politika

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