AB Komisyonu Üyesi Timmermans'ın yerine Hoekstra atandı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Hollandalı üyesi Frans Timmermans'ın ülkesinde sol ittifakın başbakan adayı olmasının ardından boşalan koltuğa Wopke Hoekstra atandı.

AB Konseyi, Wopke Hoekstra'nın, AB Komisyonunun İklim Eyleminden Sorumlu Üyesi olarak atandığını açıkladı.

Kararın, Timmermans'ın Komisyon Başkan Yardımcılığı görevinden istifasının ardından alındığına işaret edilen açıklamada, yeni komisyon üyesinin görev süresinin 31 Ekim 2024'e kadar süreceği belirtildi.

Açıklamada, Hoekstra'ya Komisyondaki iklim dosyalarının verildiği kaydedildi. AB Komisyonunda 27 üye ülkeden birer isim görev yapıyor.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, ağustos ayında, Hollanda'da sol ittifakın başbakan adayı olmak için görevinden istifa etmişti.

Hoekstra, geçmişte Hollanda'da maliye ve dışişleri bakanlığı gibi üst düzey görevler almıştı.

Öte yandan, AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager de eylül ayı başında Avrupa Yatırım Bankası (EIB) Başkanlığına aday olduğu için görevinden geçici olarak ayrılmıştı.