AB Komisyonu Üyesi Johansson, İtalya'da düzensiz göçle mücadele konusunda destek çağrısı yaptı

AB Komisyonu'nun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, İtalya'da düzensiz göçle mücadele konusunda destek çağrısında bulundu. Johansson, Avrupa devletlerinin yalnız bırakılmaması gerektiğini vurguladı ve daha keskin yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğunu belirtti. İtalya İçişleri Bakanı Piantedosi ise göç olgusunun idaresinin önemli bir mücadele alanı olduğunu ifade etti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, düzensiz göçle mücadele konusunda hiçbir Avrupa devletinin yalnız bırakılmaması gerektiğini söyledi.

Johansson, İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ile beraber Orta Akdeniz'deki düzensiz göç güzergahında göçmenler için önemli bir varış noktası olan İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa adasını ziyaret etti.

Johansson ve Piantedosi, adadaki göçmen kabul merkezinde incelemelerde bulundu.

Burada basın açıklaması yapan Piantedosi, "Göç olgusunun idaresi çok önemli bir mücadele alanı. İtalya, bu konuda Avrupa'yı somut biçimde yanında görmekte. Bu konu bizi gelecek aylarda ve yıllarda da meşgul edecek. Çünkü ivedi bir çözüm yok. Bu konunun daha düzenli yönetilmesini sağlayacak, insan kaçakçılığıyla mücadele edecek bir şey inşa ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Johansson da Avrupa'nın daha fazla mali destek vereceğini, ancak bunun yeterli olmadığını, daha keskin yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Johansson, kısa süre önce Lüksemburg'da yeni ortak göç ve iltica anlaşması hususunda bir atılım yaptıklarını, bazı istisnalar haricinde geniş destek elde ettiklerini belirterek, "Hiçbir Avrupa devleti yalnız bırakılmamalıdır. Eğer birleşirsek daha güçlü oluruz. Bizim anlaşmamız ileri doğru atılmış bir adımdır. Ortak bir yanıt vermemiz için sağlam bir temel oluşturan mevzuattır." dedi.

Johansson ayrıca Tunus'un kendileri için yakın bir ortak olduğunu, beraber aynı sınamalarla yüzleştiklerini dile getirerek, Tunus'un yeteneklerini ve üçüncü ülkelerle işbirliğini geliştirmek üzere çalıştıklarını, insan kaçakçılığına karşı mücadele etmeleri gerektiğini söyledi.

Bu arada, İtalya İçişleri Bakanlığının verilerine göre, bu yıl deniz üzerinden ülkeye ulaşan düzensiz göçmen sayısı bugün itibarıyla 66 bini geçti. Yılbaşından bu yana gelen düzensiz göçmen sayısı 66 bin 14 olurken, geçen yılın aynı döneminde bu sayı 28 bin 945 idi.

Meloni, Polonya'ya gidiyor

İtalya Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Başbakan Giorgia Meloni, yarın Polonya'nın başkenti Varşova'ya giderek mevkidaşı Mateusz Morawiecki ile görüşecek.

Polonya Başbakanlığı da iki liderin, İtalya- Polonya işbirliğinin yanı sıra güvenlik ve savunma, AB'nin dış sınırlarının korunması gibi AB gündemindeki konuları ele alacağını duyurdu.

Meloni ve Morawiecki, geçen haftaki AB Liderler Zirvesi sırasında Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı da yanlarına alarak üçlü toplantı yapmıştı. Meloni, bu toplantıda AB içinde ortak göç ve iltica konularını kuralları düzenleyen yeni anlaşmayı veto eden Polonya ve Macaristan liderlerini ikna etmeye çalışmış ancak bu görüşmeden bir sonuç çıkmamıştı.