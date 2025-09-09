AB Komisyonu Sözcüsü'nden Trump'ın Açıklamalarına Yanıt

AB Komisyonu Sözcüsü Olof Gill, ABD Başkanı Trump'ın Avrupalı liderlerin Washington'a geleceklerine ilişkin açıklamasıyla ilgili soruya, "Şu anda böyle bir seyahat planı görünmüyor" yanıtını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupalı liderlerin dün ya da bugün Rusya- Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesini görüşmek üzere ABD'yi ziyaret edeceğini duyurmuştu. Trump'ın açıklamasına karşı açıklama da AB Komisyonu Sözcüsü Olof Gill'den geldi. AB Komisyonu Sözcüsü Olof Gill, ABD Başkanı Trump'ın Avrupalı liderlerin Washington'a geleceklerine ilişkin açıklamasıyla ilgili bir soruya, "Şu anda böyle bir seyahat planı görünmüyor. AB'ye üye devletler adına konuşamam ancak bildiğim kadarıyla Washington'da (AB'nin Yaptırımlar Özel Temsilcisi David O'Sullivan haricinde) başka bir lider bulunmuyor ve oraya gitmeyi de planlamıyorlar" dedi.

AB Komisyonu Sözcüsü Olof Gill, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'ya uygulanacak yaptırımlar konusunda AB ile ABD arasındaki koordinasyon ve Avrupalı liderlerin muhtemel Washington ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu. AB'nin Yaptırımlar Özel Temsilcisi David O'Sullivan'ın halihazırda bir grup Avrupalı uzman ile birlikte Washington'da olduğunu ifade eden Gill, "Orada ABD'li mevkidaşları ile birlikte yaptırımları görüşecekler. Komisyon, buna ek olarak yaptırım paketlerinin hazırlanması sürecinin normal bir parçası olarak üye devletlerle temas halinde bulunuyor" ifadelerini kullandı.

AB Komisyonu Sözcüsü, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in de ABD Başkan Yardımcısı James David Vance ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve görüşmenin ana konusunun Ukrayna ve AB ile ABD iş birliğinde atılacak sonraki adımların koordinasyonu olduğunu açıkladı. Gill, "Ukrayna'ya yönelik eylemlerimizde kritik bir dönemde olduğumuzu biliyoruz ve bir sonraki yaptırım paketini hazırlıyoruz. Dolayısıyla, görüşmenin odağını bu konular oluşturdu" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, pazar günü basın mensuplarına yaptığı açıklamada ismini vermediği Avrupalı liderlerin pazartesi veya salı günü Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine ilişkin görüşmeler için Washington'da olacağını söylemişti. Trump, "Bazı Avrupalı liderler, pazartesi veya salı günü münferit olarak ülkemize geliyor olacaklar" demişti. - BRÜKSEL