AB Komisyonu: "Rusya için barış anlaşması, haritaların kalıcı olarak yeniden çizilmesidir"

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'ya yönelik barış planına ilişkin Avrupa Parlamentosu'nda (AP) yapılan oturumda, "Rusya için Ukrayna, daha büyük bir oyunun ilk adımı. Rusya için herhangi bir barış anlaşması, haritaların kalıcı olarak yeniden çizilmesidir. Bu, büyük güç düzeni ve nüfuz alanlarına geri dönmekle ilgilidir" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) "AB'nin Ukrayna'da barış planına ilişkin tutumu ve Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barışa yönelik angajmanı" başlıklı oturumda genel kurula hitap etti. Konuşmasının başında Rusya'nın geçtiğimiz hafta Ukrayna'nın Polonya sınırı yakınlarındaki Ternopil şehrine gerçekleştirdiği füze ve dron saldırısında 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan von der Leyen, "Bu savaşın saldırgan tabiatının 3,5 yılı aşkın süresi boyunca sahadaki günlük gerçekliği budur. Bu, Ukrayna'nın neleri feda ettiğini hiçbir zaman gözden kaçırmamamız gerektiğini gösteriyor" dedi.

"Ne zaman müzakereler yönünde ciddi ilerleme olsa şiddet artıyor"

Bu nedenle Avrupa'nın adil ve kalıcı bir barış sağlanana kadar Rusya'ya baskıyı sürdürmesi gerektiğini vurgulayan Ursula von der Leyen, "Rusya'nın oyunu en başından beri hiç değişmedi. Rusya, uzun vadede Ukrayna'yı, Avrupa'yı ve tüm müttefiklerini yıpratabileceğine inanıyor. Bu nedenle ne zaman gerçek barış getirebilecek müzakereler yönünde ciddi bir ilerleme olsa şiddet artıyor. Bunu daha önce de gördük. Bu kendini tekrarlayan bir örüntü. Kremlin'den son günlerde gelen mesajlar, gerçek niyetlerini açıkça ortaya koyuyor" şeklinde konuştu.

"Başkan Trump tarafından yürütülen çabaları memnuniyetle karşılıyoruz"

Von der Leyen, "Onlar için Ukrayna, daha büyük bir oyunun ilk adımı. Rusya için herhangi bir barış anlaşması, haritaların kalıcı olarak yeniden çizilmesidir. Bu, büyük güç düzeni ve nüfuz alanlarına geri dönmekle ilgilidir" şeklinde konuştu.

Adil ve kalıcı bir barış istediklerini ve Avrupa'nın böyle bir barışa yönelik tüm çabaları desteklediğini ifade eden AB Komisyonu Başkanı, "Bu nedenle Başkan Trump tarafından yürütülen çabaları memnuniyetle karşılıyoruz. Aylar süren görüşmelerin ardından gerçek bir metin üzerinde çalışmanın başlaması önemlidir. Elbette daha fazla çaba gerektiğini biliyoruz. Ukrayna'nın, ABD'nin ve Avrupalıların son günlerde Cenevre'de yaptığı çalışmalar sayesinde artık bir başlangıç noktamız olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Ukrayna'nın silahlı kuvvetlerine sınırlama getirilemez"

Barış sonrası dönemde Ukrayna'nın silahlı kuvvetlerinin Avrupa'nın güvenliği ile de ilgili bir mesele olduğunu vurgulayan Von der Leyen, "Egemen bir ulus olarak Ukrayna'nın silahlı kuvvetlerini gelecekteki saldırılara karşı savunmasız bırakacak herhangi bir sınırlama kabul edilemez. Bu, caydırıcılık ile olduğu kadar Avrupa'nın güvenliği ile de ilgilidir" şeklinde konuştu.

"Sınırların değiştirilmesi, yarın daha fazla savaşa kapı açacaktır"

Rusya'nın zihniyetinin Soğuk Savaş döneminden bu yana değişmediğini vurgulayan Von der Leyen, "Egemen bir Avrupa devletinin tek taraflı olarak parçalanamayacağı açık olmalıdır. Sınırlar zorla değiştirilemez. Eğer bugün bunu meşrulaştırırsak, sınırların değiştirilmesi yarın daha fazla savaşa kapı açacaktır. Buna izin veremeyiz" dedi.

Avrupa'nın Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu mali kaynakları sağlaması gerektiğini ve bu çerçevede Avrupa Konseyi'nde Ukrayna'nın 2026 ve 2027 yıllarındaki finansal ihtiyaçlarını karşılamayı taahhüt ettiklerini ifade eden Von der Leyen, "Bu faturayı Avrupalı vergi mükelleflerinin tek başına ödeyeceği bir senaryo görmediğimi çok açık bir şekilde ifade etmek isterim. Bu kabul edilemez" diye konuştu.

"Avrupalılar olarak çok ama çok soğuk bir dünyada yalnızız"

Oturumda söz alan Alman parlamenter Manfred Weber, Ukrayna'yı finanse etmek için net bir plana sahip olmayan ve ABD'nin yanında olmadığı bir Avrupa'nın artık güvenilir bir ortak olarak görülmediğini söyledi. Weber, "Tarihi zamanlardan geçiyoruz. Durum temelden değişiyor. Trump, son günlerde açıkça ortaya koydu ki ABD, artık her koşulda Avrupa'da kalıcı bir barışı garanti etmeyecek. Bundan ziyade kendisini bir arabulucu olarak görüyor ve kendini açık bir şekilde konumlandıran biri olmaktan kaçınıyor. Avrupalılar olarak çok ama çok soğuk bir dünyada yalnızız" ifadelerini kullandı.

"Bu barış planı değil, teslimiyet planı"

İspanyol parlamenter Iratxe Garcia Perez ise Trump ve Putin'in "barış planı" olarak anılan teklifinin bir "teslimiyet planı" olduğunu söyledi. İspanyol parlamenter, "Bu plan, bir ülkenin egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü ayaklar altına alıyor. Fetih hakkını tanıyor. Güç yasasını kutsuyor ve çok taraflılığı boş bir süse dönüştürüyor" şeklinde konuştu.

"Bu savaş sahada kazanılamaz"

Oturumda Macar parlamenter Kinga Gal de, "Şu anda barış için eşsiz bir fırsata sahibiz. Bunu kaçırırsak, uzun bir süre bir daha elde edemeyebiliriz. Bunun için bu barış fırsatının kaçmasına izin vermemek hepimizin sorumluluğudur. Çünkü alternatif nedir? Ukrayna'da anlamsız yıkım ve kan dökülmesiyle geçen daha uzun günler. Bu savaşın sahada kazanılamayacağını ve yalnızca müzakere masasında kazanılabileceğini biliyoruz" dedi.

"Bu plan bir ihanettir"

Fransız parlamenter Valerie Hayer, "Ukrayna'dan bir dizi taviz isteniyor. Peki Rusya'dan ne istiyoruz? Trump yönetimi, Putin'in Rusya'sından ne istiyor? Hanımlar ve beyler, bu plan bir ihanettir. Bu oyuna düşmememiz gerektiğini anlamamız gerekiyor. Bunu fark etmiş olmamız iyidir. Ancak taleplerimizde çok daha kararlı ve birlik içinde olmamız gerekiyor" diye konuştu.

"Plan, Avrupa'da daha fazla savaş anlamına gelirdi"

Barış planı için "yüz karası" nitelendirmesini kullanan Alman parlamenter Terry Reintke, "Bu planda yazılan şey, Ukrayna için fiilen teslimiyet planıydı. ve bu, Avrupa'da daha fazla barış anlamına gelmezdi. Avrupa için daha fazla güvensizlik ve nihayetinde daha fazla savaş anlamına gelirdi" ifadelerini kullandı. - STRASBOURG