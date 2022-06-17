AB Komisyonu'ndan Ukrayna'nın AB üyeliğine yeşil ışık

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, AB'ye üyelik başvurusunda bulunan Ukrayna'ya adaylık statüsü verilmesi yönünde tavsiye kararı verdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaptığı basın toplantısında, AB'ye üyelik başvurusunda bulunan Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'a adaylık statüsü verilip verilmeyeceği yönündeki tavsiye kararı açıkladı. Ukrayna ve Moldova'ya AB adaylık statüsü verilmesi için olumlu bir karara ulaştıklarını belirten Leyen, "Ukrayna, ülkenin isteğini, Avrupa değerleri ve standartlarına göre yaşama kararlılığını açıkça göstermiştir" dedi.

Ukrayna ve Moldova'ya yeşil ışık

Basın toplantısının ardından sosyal medya hesabından 3 ülke için de paylaşım yapan Leyen, "Ukraynalılar Avrupa vizyonu için ölmeye hazır. Biz ise onlarla birlikte Avrupa rüyasını yaşamak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Moldova hakkında da olumlu bir karara vardıklarını belirten Leyen, "Ülkenin reformları gerçekleştireceği anlayışıyla Moldova'ya aday statüsü verilmesini tavsiye ediyoruz. Gerçek bir reform yanlısı olan Moldova, yolsuzlukla mücadele ederken ayrıca Avrupa yolunda da yer alıyor. Hala gidecek çok yolu var. Ancak kriterleri karşılama potansiyeline sahip olduğuna inanıyoruz" açıklamasında bulundu.

Gürcistan'a olumsuz cevap

Ukrayna ve Moldova gibi aday ülke statüsü verilmesi için başvuru yapan Gürcistan'ın daha fazla koşulu sağlaması gerektiğini belirten Leyen, "Gürcistan, yapısal reform ve AB'ye doğru açık bir yol oluşturmak için şu an siyasi olarak bir araya gelmelidir. Bu nedenle, Avrupa perspektifini kabul etmenizi, ancak aday statüsü vermeden önce geri dönüp bir dizi koşulun nasıl karşıladığını değerlendirmenizi öneririz" ifadelerini kullandı. AB Komisyonu tarafından verilen kararların oy birliği ile alındığı bildirilirken, söz konusu tavsiye kararları 23-24 Haziran tarihlerinde yapılacak olan AB Liderler Zirvesi'nde görüşülecek. - BRÜKSEL

İhlas Haber Ajansı / Politika