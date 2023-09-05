AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager EIB Başkanlığına Aday Oldu

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, Avrupa Yatırım Bankası (EIB) başkanlığına aday olduğu için görevinden geçici olarak ayrıldı. Vestager, X sosyal medya platformundan, EIB başkanlığına resmen aday olduğunu açıkladı. AB Komisyonundaki görevinden ücretsiz izne ayrıldığını belirten Vestager, EIB başkan adaylığına yoğunlaşacağını kaydetti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, Avrupa Yatırım Bankası (EIB) başkanlığına aday olduğu için görevinden geçici olarak ayrıldı.

Vestager, X sosyal medya platformundan, EIB başkanlığına resmen aday olduğunu açıkladı.

AB Komisyonundaki görevinden ücretsiz izne ayrıldığını belirten Vestager, EIB başkan adaylığına yoğunlaşacağını kaydetti.

AB Komisyonunun konuya ilişkin yayımladığı açıklamada, Vestager'in Danimarka hükümeti tarafından EIB başkanlığına resmen aday gösterildiği konusunda AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i bilgilendirdiği ve kampanya süresince ücretsiz izin talebinde bulunduğu ifade edildi.

Von der Leyen'in Vestager'e ücretsiz izin verdiği, bu süreçte Vestager'in görev alanındaki rekabet dosyasını AB Komisyonu Üyesi Didier Reynders'e, dijital portföy sorumluluğunu da Vera Jourova'ya devrettiği kaydedildi.

Vestager, özellikle AB'nin Google gibi büyük şirketlere rekabete aykırı davranışları nedeniyle kestiği yüksek para cezalarıyla gündeme geliyordu.

AB'nin finans kurumu olan Lüksemburg merkezli EIB, Birliğin hedeflerine yardımcı olacak yatırımları finanse ediyor.

EIB'nin yeni başkanı 2024 başında göreve başlayacak. EIB başkanı seçimi sürecinin bu ay içinde üye ülkelerin maliye bakanlarının toplantısında yapılması bekleniyor.

Öte yandan, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans da geçen ay, Hollanda'da sol ittifakın başbakan adayı olmak için görevinden istifa etmişti.

AB Komisyonunda 27 üye ülkeden birer isim görev yapıyor.