AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Frans Timmermans Görevinden İstifa Etti

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, Hollanda'da yapılacak genel seçimlerde başbakan adayı olduğu için görevinden istifa etti. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Timmermans'ın istifasını kabul etti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, Hollanda'da kasımda yapılacak genel seçimlerde başbakan adayı olduğu için görevinden istifa etti.

AB Komisyonu, Hollanda'da yapılacak genel seçim kampanyasında aday olma kararının ardından Timmermans'ın bugün komisyondaki görevinden istifasını sunduğunu, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in bunu kabul ettiğini açıkladı.

Von der Leyen'in, Timmermans'ın alanı "Avrupa Yeşil Mutabakatı" sorumluluğunu AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefkovic'e devretme kararı aldığı belirtilen açıklamada, "İklim Eylemi Politikası"na ilişkin portföy sorumluluğunun da komisyona Hollanda uyruklu yeni bir üye atanana kadar Sefkovic'e verildiği ifade edildi.

Hollanda'da 22 Kasım'da düzenlenecek genel seçimler için ittifak kuran İşçi Partisi ile Yeşil Sol Parti, Frans Timmermans'ı genel seçimlerde başbakanlığa aday gösterme kararı almıştı.

İşçi Partisi üyesi Timmermans, 2012-2014 yıllarında Hollanda'da dışişleri bakanlığı görevini üstlenmişti.

AB kariyerine 2014'te başkan yardımcısı olarak başlayan Timmermans, 2019'dan bu yana Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak AB Komisyonunun iklim değişikliğiyle mücadele politikasının başındaydı.

Hollanda'da koalisyon hükümeti istifa etmişti

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, 7 Temmuz gecesi 4 partiden oluşan koalisyon hükümetinin, göçmen politikalarına ilişkin müzakerelerde anlaşmaya varamaması nedeniyle istifa ettiğini açıklamıştı.

Koalisyon hükümetindeki 4 partiden 3'ünün lideri parti başkanlığını bırakmış, Rutte de seçimlerden sonra yeni hükümetin kurulmasıyla aktif siyaseti bırakacağını kaydetmişti.