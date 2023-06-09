AB Komisyonu genişlemeden sorumlu üyesi Varhelyi, Dışişleri Bakanı Fidan'ı tebrik etti

AB Komisyonu genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı tebrik ederek ilişkileri daha da güçlendirmek konusunda mutabık kaldıklarını duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı tebrik ederek ilişkileri daha da güçlendirmek konusunda mutabık kaldıklarını duyurdu.

Varhelyi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Fidan'ı yeni görevi nedeniyle kutladı.

Türkiye'ye davetini kabul etti

Fidan ile mevcut sınamalarla ilgili yakın işbirliği yapmak ve Türkiye ile ilişkileri daha da güçlendirmek için fırsatlar aramak konusunda mutabık kaldıklarını belirten Varhelyi, Fidan'ın Türkiye'ye davetini memnuniyetle kabul ettiğini duyurdu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de Fidan'ı tebrik etmiş, "AB-Türkiye arasındaki yakın ortaklığı sürdürmeyi ve birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadesini kullanmıştı.