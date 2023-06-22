AB Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Üyesi: AB'ye Girmek İsteyen Var Sağ Yakalayın ve Kullanın

AB Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, genişlemenin yeniden AB'nin öncelikli gündemi haline geldiğini vurgulayarak, "Bugünlerde AB'ye girmek isteyen varsa, an bu an. Fırsatı yakalayın ve kullanın." dedi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, genişlemenin yeniden AB'nin öncelikli gündemi haline geldiğini vurgulayarak, "Bugünlerde AB'ye girmek isteyen varsa, an bu an. Fırsatı yakalayın ve kullanın." dedi.

Varhelyi, AB dönem başkanı İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen Genel İşler Konseyi toplantısından sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

AB ülkelerinin Avrupa işleri bakanlarını Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'ın üyelik süreçleriyle ilgili bilgilendirdiğini aktaran Varhelyi, Ukrayna ve Moldova'nın ilerleme kaydederken, Gürcistan'ın daha fazla çaba göstermesi gerektiğini anlattı.

Varhelyi, Ukrayna'nın savaşa rağmen AB üyeliği müzakerelerinin önünü açmaya yönelik reformlarda ilerleme kaydettiğini ancak anayasa mahkemesi reformu, yolsuzlukla mücadele, kara para aklama ve oligarkların etkisini durdurma ile azınlıklara muamele konularında uzun yol katetmesi gerektiğini söyledi.

Ukrayna'nın, AB Komisyonunun belirlediği 7 temel maddeden 2'sini yerine getirdiğini belirten Varhelyi, bunun yalnızca ön değerlendirme olduğunu, Komisyonun bu ülkenin üyelik müzakerelerine uygunluğu hakkında ekim ayında tam bir rapor sunacağını vurguladı.

Varhelyi, Ukrayna'nın komşusu ve geçen yıl Kiev ile aynı zamanda adaylık statüsü verilen Moldova'nın AB tarafından belirtilen 9 maddeden 3'ünü, Gürcistan'ın ise 12 maddeden 3'ünü tamamladığını söyledi.

23 ve 24 Haziran 2022'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nde Ukrayna ve Moldova'ya "aday ülke" statüsü verilmiş, Gürcistan için ise Avrupa perspektifi sunularak kriterleri karşılaması kaydıyla durumunun daha sonra yeniden değerlendirilmesi kararı alınmıştı.

Genişleme yeniden AB'nin öncelikleri arasında

Varhelyi, AB'nin birliğe yeni üyeler katılması konusunu yeniden gündemine aldığını vurgulayarak, "Genişleme yalnızca AB'nin yeniden gündemine girmekle kalmadı, aynı zamanda liderlerin ilgilendiği ilk üç konu arasında yeniden yer alıyor. Bugünlerde AB'ye girmek isteyen varsa, an bu an. Fırsatı yakalayın ve kullanın." dedi.

"Adaylık statüsü", bir ülkenin uzun yıllar sürecek AB'ye katılım sürecindeki ilk adımı oluşturuyor.

Bir ülkeye "aday statüsü" verilmesinden sonra koşulların yerine getirilmesi şartıyla ilerleyen aşamalarda katılım müzakereleri başlıyor. Katılım müzakerelerinin başlaması yıllar alabiliyor.